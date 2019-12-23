Проверка слухов: Мог ли лубянский стрелок работать на британскую разведку?

С каждым новым поворотом в деле Евгения Манюрова (жителя Подольска, открывшего пальбу у здания ФСБ вечером накануне Дня чекиста) возникает всё больше вопросов. Кем был этот мужчина, застреливший двух человек и ликвидированный спецназом? Психом-одиночкой (жил в 39 лет с мамой) — или пешкой в некоей глобальной игре? Тем более, что журналисты вскрыли его связи сразу с несколькими зарубежными странами. «КП» изучает версии, на кого лубянский стрелок мог работать в плохом смысле этого слова.

1. Британские спецслужбы?

Расследование журналистов Федерального агентства новостей выявило странную цепочку. В 1999-2009 годах Манюров работал в частном охранном предприятии «ДСЛ-Евразия». По сложной цепи посредников, один из конечных учредителей данного ЧОПа связан с британской корпорацией G4S.

Это одна из старейших и крупнейших в мире коммерческих охранных структур. Не раз оказывалась в эпицентре скандалов. 12 июня 2016 года действующий сотрудник американского филиала G4S Омар Матин совершил теракт в ночном клубе флоридского городе Орландо. Тогда погибло 49 человек, атака отчасти похожа на московскую: охранник с навыками обращения с оружием устраивает массовый расстрел в людном месте.

С каждым новым поворотом в деле Евгения Манюрова возникает всё больше вопросов

Между тем в автобиографии на одном из сайтов с вакансиями читаем: «2009-10. Охрана (московского представительства) информагентства Bloomberg, взаимодействие с офисом в Лондоне». Это резюме предположительно написано Манюровым. В связи с чем пошёл слух: он мог иметь связи с британской разведкой. Далее — понятно.

Версия вроде бы стройная, вот только другие теории (столь же убедительные) её напрочь опровергают.

2. Арабские экстремисты?

— Последнее время он отовсюду уволился, разговаривал с какими-то арабами по телефону. О чём, я не понимала, общались по-английски, — рассказала «КП» мать Манюрова.

«Флоридский стрелок» Омар Матин до своего теракта дважды совершал паломничество в Аравию

При этом по интернету гуляла версия, что стрелок из Подольска ранее работал охранником в посольстве ОАЭ. Комментировать эту информацию в дипмиссии Эмиратов нам отказались. Но когда мы позвонили на мобильник одного из сотрудников пресс-службы посольства ОАЭ, тот отреагировал странно:

— Не могу говорить, мой телефон прослушивается, — и бросил трубку. Они что-то знают, но чего-то боятся?..

— Версию причастности к радикальному исламизму, или например, ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация — ред.) нельзя отметать со счетов, — говорит кандидат исторических наук, эксперт по истории спецслужб Ярослав Левин. — Тот же «флоридский стрелок» Омар Матин до своего теракта дважды совершал паломничество в Аравию, допрашивался ФБР по подозрению в связях с ИГ.

Кем был этот мужчина, застреливший двух человек и ликвидированный спецназом? Психом-одиночкой — или пешкой в некоей глобальной игре?

Впрочем, каких-либо данных, позволяющих однозначно связать Манюрова с какими-либо террористическими организациями, нет.

3. Псевдорусские «националисты»?

20 декабря, сразу после теракта, спецслужбы провели обыски у «русских националистов» в ряде городов. Именно так, в кавычках: хоть эти люди и называют себя «патриотами Руси», но яростно поддерживают Киев и имеют контакты с «Правым сектором» (запрещен в РФ) и другими организациями украинских националистов. Вроде бы Манюров состоял в группах в соцсетях, объединявших таких радикалов. В день теракта на нём была одежда с изображением волка: символ, распространённый у неоязычников.

Впрочем, всё это ещё более шаткие домыслы. «Волчья эмблема» популярна и у пантюркистов (сторонников объединения тюркских народов, к одному из которых этнически принадлежал и Манюров). То есть с таким же успехом его можно объявить агентом не украинских, а каких-нибудь турецких ультранационалистов.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Николай Долгополов, зам. главного редактора «Российской газеты», историк спецслужб:

Похоже на озлобленного одиночку

— Это отнюдь не первое нападение на штаб-квартиру ФСБ (ранее — КГБ, НКВД, ГПУ) на Лубянке. В июне 1927 года группа во главе с международной террористкой Марией Захарченко-Шульц, связанной с антибольшевистской эмиграцией, попыталась устроить поджог общежития чекистов на Малой Лубянке, потом — забросать гранатами приемную этой спецслужбы. Почему именно тогда? В мае того же года ГПУ завершило грандиозный проект «Трест». Была создана фиктивная «монархическая организация», которая привлекала противников советской власти внутри страны и за рубежом. Операция вышла сверхуспешной — например, удалось заманить в СССР, поймать и осудить видного террориста-антибольшевика Бориса Савинкова. То есть попытка ответного удара по штаб-квартире на Лубянке была актом отчаяния её противников.

Если же говорить о современности, то психологический портрет нынешнего террориста (и тактическая схема его атаки) похожи на дело Виктора Ильина. В 1969 году этот младший лейтенант Советской Армии устроил в Москве стрельбу. Тоже на видном месте, у Боровицких ворот Кремля: хотел убить Брежнева, который как раз проезжал там в кортеже. Генсек не пострадал по случайности, Ильина поместили в психбольницу.

Налицо тип психически неуравновешенного человека, обиженного жизнью. (Ильин во взрослом возрасте жил в одной квартире с матерью и бабушкой — прим. ред.) У некоторых это выливается в алкоголизм и пьяные драки, у некоторых — в более страшные шаги. Сейчас Манюрова записывают то в «украинские националисты», то в «англо-американские шпионы». Но любые спецслужбы вербуют только тех, у кого есть серьёзные связи, доступ к секретам. Такой человек был для них слишком мелкой сошкой. На мой взгляд, это просто стрелок-одиночка с нестабильной психикой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750725" frameborder="0"></iframe> Момент стрельбы у здания ФСБ попал на видео.Очевидцы происшествия сняли на видео мужчину, лежащего около проезжей части и то, как несколько человек затаскивают его в машину скорой помощи

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