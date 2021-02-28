Оппозиция Армении: «Мы выступаем за союз с Россией»

Ключевой вопрос сегодняшней армянской повестки повис в воздухе. А вместе с ним – и сам процесс свержения власт Фото: REUTERS

Минувшие выходные в Ереване не разрешили главную интригу начавшегося в Армении процесса свержения премьер-министра. Его, напомню, инициировали военные, для которых последней каплей в бездонной чаше терпения стало высказывание Никола Пашиняна о российских оперативно-тактических комплексах «Искандер». По мнению премьера, они «взрывались только на 10 процентов». Российское Минобороны заявило, что этот тип вооружений не применялся во время карабахского конфликта.

В Ереване продолжаются выступления противников Никола Пашиняна, требующих его отставки Фото: REUTERS

Президент Азербайджана Алиев подтвердил, применение этих ракет зафиксировано не было. Армянский Генштаб выступил за отставку Пашиняна, тот в свою очередь решил уволить начальника генерального штаба. Это кадровое решение должен был утвердить президент, однако он вернул документ премьеру. В случае повторного обращения глава государства сможет переадресовать этот запрос в Конституционный суд. Таким образом ключевой вопрос сегодняшней армянской повестки повис в воздухе. А вместе с ним – и сам процесс свержения власти, который оппозиция называет освобождением, а Пашинян – попыткой государственного переворота.

- На самом деле, это попытка реванша, - говорит мне мой карабахский знакомый Гагик Кочерян. – Оппозиция сегодня – это люди, потерявшие влияние в 2018 году. Кто-то потерял власть, кто-то – возможность оседлать финансовые потоки. Я далек от мысли, что оппозицию сегодня поддерживает большинство армян. Процентов 10 – за действующего премьера, процентов 15 – за его противников. А пассивное большинство не доверяет ни тем, ни другим. Но не хочет влиять на текущую повестку. Чем нынешние события отличаются от революции 2018 года, так это риторикой в отношении России. Если тогда в протестах присутствовали явно антироссийские нотки, то теперь наоборот – люди поняли, что другого пути, кроме как в союзе с северным соседом, у нас просто нет.

Минувшие выходные в Ереване не разрешили главную интригу начавшегося в Армении процесса свержения премьер-министра Фото: REUTERS

И это действительно так. На ереванском «майдане» - проспекте Баграмяна, где оппозиция развернула палаточный городок напротив здания Национального собрания – ко мне то и дело подходят люди, с благодарностью отзывающиеся о роли России в окончании войны.

- Две недели назад мы создали движение «Новый союз вместе с Россией», - рассказывает мне бывший премьер Нагорного Карабаха Анушаван Даниелян. – Наша главная цель– создание единого государства. Можно сказать, по образцу союза Беларусь – Россия. И очень много сторонников изъявили желание участвовать в этом движении. Мы провели недавно съезд в Оперном театре, несколько тысяч человек. А потом было шествие. Об этом знает и посол России в Армении, и некоторые культурные представительства Российской Федерации. Мы поставили в известность об этом и Союз армян России, имеем поддержку отних. Также сотрудничаем с рядом культурных организаций, как Лазаревский клуб.

- А с какой целью нужно создавать такое союзное государство с Россией?

- Ну, приверженцы западного пути, по-моему, уже убедились в ошибочности своих воззрений. Потому что мы уже видели во время войны, кто стоял рядом с нами, какое государство. И практически надо признать, что если бы Россия вовремя не ввела войска в Карабах, то его сдали бы целиком. Но это не только сейчас, но и на протяжении последних, можно сказать, двухсот лет мы всегда были свидетелями, что, когда стоял вопрос – быть или не быть Армении, нашего народа, то с нами во все времена была Россия. То есть жизнь нам подсказала. Уже несколько партий вошли в состав оргкомитета. Имеется в виду, их руководители. И мы сейчас стараемся распространить это движение.

Я могу сказать, что ежедневно к нам обращаются политические силы, некоммерческие организации, культурные организации, которые целиком, командой, всей организацией вливаются в наше движение.

Между тем, Никол Пашинян явно не собирается сдаваться Фото: REUTERS

- Давай назовем вещи своими именами. Кризис в Армении не внутриармянский. В Армении кризис, как минимум, региональный. А вообще глобальный геополитический, - говорит мне лидер движения армянских традиционалистов Артур Даниелян. - Четыре месяца у нашего генштаба никаких проблем с Николом Пашиняном не было. Проблемы с Пашиняном возникли только после того, как он осмелился неласково выразиться в адрес российского вооружения. После того, как Генштаб сказал свое весомое слово, Турция почему-то встрянула в базар и сказала, что любая попытка военного переворота в Армении неприемлема. Потом американское посольство вмешалось и сказало, ребят, не ссорьтесь, вы оба правы. Имеется в виду не оппозиция и власть Армении, а Турция и Россия. И я тут сижу в роли невольного наблюдателя. Понимаю, что ничего поделать не могу.

Артур Даниелян Фото: Александр КОЦ

- Артур, как вы относитесь к русским?

- Мой родной язык - армянский, но первый - русский. Я сначала начал разговаривать на русском. И вырос я в Москве. Часть моей души очень большая – она русская. Фатализм, который лег в основу нашей идеологии, это такой типично русский православный, я бы даже сказал «Достоевсковский» фатализм. И это предопределяет мое отношение к русским.

Знаешь, это как брат, причем, русских принято считать старшими братьями. Не хочу никого обидеть, но для меня русский человек – это младший брат. Потому что мы оба являемся детьми Византии, но Армения - физический наследник Византии. Наши церкви считаются памятниками византийской архитектуры. Мы были частью этой самой Византии, как минимум, 30% руководителей Византии были армянами. А Россия стала духовным наследником Византии. Эмиграция Палеологов предопределила… У Грозного был выбор: или Елизавета, или Софья. Он выбрал Софью. И это был, безусловно, правильный выбор. И это создало Россию, которая сейчас есть. Потом немножко немецкий протестантизм вместе с немецкой кровью у ваших дворян пришел. И это дало вам пунктуальность, которой у нас нет. Но мы являемся детьми одних и тех же родителей. И я именно так и отношусь. Русские у меня младшие братья, но они сильные.

Между тем, Никол Пашинян явно не собирается сдаваться. На понедельник он объявил сбор своих сторонников на центральной площади Еревана. В этот же день свою акцию анонсировала и оппозиция.