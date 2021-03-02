Отель на орбите: начало строительства намечено на 2025 год

"Колесо обозрения" диаметром в 200 метров будет хорошо видно с Земли.

Voyager Station – такое название получил отель, построить который и разместить на низкой околоземной орбите вознамерилась корпорация Orbital Assembly Corporation (OAC). Её грандиозные планы, о которых рассказала The Daily Mail, пока смахивают на фантастику – пусть даже высоко научную. Но если им и в самом деле будет суждено осуществиться, то конструкция станет самой крупной, когда-либо возведенной людьми в космосе.

Отель будет примерно в раза больше МКС по размаху. И куда более вместительным.

Отель, похожий на колесо обозрения, будет вращаться и тем самым создавать гравитацию в жилых отсеках, расположенных на «ободе» диаметром примерно в 200 метров. Вариантов несколько: от лунной силы тяжести в 1/6 земной, до марсианской – в 40 процентов.

Каюты-номера расположатся на ободе.

Предполагается состыковать друг с другом 24 жилых отсека размером 24 на 12 метров каждый. В них оборудуют гостиничные номера на 400 человек в общей сложности, устроят рестораны, бары, спортзалы, кинотеатры и прочую свойственную отелям инфраструктуру. Искусственная гравитация позволит нормально всему этому функционировать. Самое главное: привычно – поземному - будут работать ванные комнаты и туалеты, в которых не придется изощряться, чтобы ополоснуться или отправить естественные надобности. Как сейчас на Международной космической станции (МКС) – в невесомости. Жаждущие экзотики – той самой невесомости – смогут насладиться ею, переместившись из «обода» колеса ближе к его «втулке».

Достаточно просторная каюта.

В спортзале будет интересно поиграть в земные игры при лунной силе тяжести.

Для эстетов будут предусмотрены террасы с панорамными видами на Землю, а для экстремалов – открытые балконы. Чтобы можно было выйти в космос. Как Леонов.

Часть помещений «космические отельеры» собираются сдавать ученым – под лаборатории, в которых те смогут проводить эксперименты, аналогичные тем, которыми они время от времени заняты на МКС. И тут опять же возможны варианты –отсеки с гравитацией и без нее.

Желающие могут выбраться в открытый космос - прогуляться.

Предполагается, что трансфер до многофункционального космического отеля организует компания SpaceX Илона Маска – сначала будет доставлять тяжелыми ракетами Falcon 9, а потом и кораблями Starship, на которых, как считает Маск, и до Марса можно добраться – в местные отели. В конце-концов дело может дойти и до космического лифта: фантазировать - так уж, что называется, по полной программе.

Кто знает, вдруг у них получится? Обещают уверенно. На строительство Voyager Station уже собирают деньги – продают акции частным инвесторам по цене 0,25 доллара за штуку.

Кстати, год назад о планах построить свой орбитальный отель – куда, правда, более скромный – рассказывали в NASA. Американское космическое агентство намеревалось пристыковать к МКС так называемый коммерческий обитаемый модуль, рассчитанный на 8 человек, и начать принимать гостей уже в 2024 году. Нынешняя пандемия могла внести изменения, но о них в NASA пока не сообщали.

В NASA хотят пристыковать гостиничный модуль к МКС. Если станция в конец не растрескается.

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