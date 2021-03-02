Суд во Франции приговорил бывшего президента Николя Саркози к 3 годам лишения свободы

Сам Николя Саркози, занимавший высший пост во Франции с 2007 по 2012 год, свою вину отрицает Фото: REUTERS

Французский суд признал экс-президента страны Николя Саркози виновным по делу о коррупции и приговорил его к лишению свободы на три года, два из которых назначены условно.

По мнению судей, Саркози, используя служебное положение, пытался повлиять на ход расследования о незаконном финансировании своей избирательной кампании в 2007 году.

Согласно заключению суда, экс-президент Франции пробовал подкупить прокурора при Кассационном суде, предлагая ему повышение и назначение в Монако.

В 2013 году дело о незаконных пожертвованиях со стороны совладелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур на президентскую кампанию Саркози уже рассматривалось в суде. Тогда экс-президента оправдали, но следствие настаивает, что в деле появились новые факты.

Сам Николя Саркози, занимавший высший пост во Франции с 2007 по 2012 год, свою вину отрицает, а решение суда называет политизированным.

Тем не менее, за последние десять лет это уже второй случай в республике, когда бывший глава государства признан виновным в коррупции – в 2011 году к двум годам заключения условно был приговорен экс-президент Франции Жак Ширак.