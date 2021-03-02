Отдых на доступных для россиян курортах подорожал вдвое

Поездки в Эмираты по сравнению с прошлой зимой подорожали вдвое Фото: REUTERS

Туристы устали от от ковидных ограничений на путешествия и скучают по свободе передвижения – чтоб можно было запросто купить билет на самолет, как раньше, и махнуть в любую точку страны и мира (ну или в ту, на которую хватит денег).

Каждая новость об открытии границ и возобновлении полетов приводит к моментальному всплеску спроса на авиабилеты. Так получилось и с Грузией, подтверждают эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру: как только стало известно, что с 1 марта можно лететь в Тбилиси без сертификата о вакцинации, только с ПЦР-тестом, количество поисковых запросов выросло в 6 раз за день! Да, не все, кто ищет билеты, действительно их покупают. Но хотят и мечтают – точно.

Менее приятное подтверждение нашего желания путешествовать – растущие цены на туры в те немногие курортные страны, которые сейчас доступны. Спрос явно превышает предложение. Статистика сервиса поиска и покупки туров Level.travel красноречива. Поездки в Эмираты по сравнению с прошлой зимой подорожали вдвое – сейчас отпускники платят среднем 161 тысячу за тур на двоих.

- Тенденция связана в первую очередь с отсутствием прямых чартеров в ОАЭ. Регулярные авиарейсы выполняются всего несколько раз в неделю, что делает предложение на рынке небольшим, а цены высокими, - объясняют эксперты Level.travel.

Отдых на Кубе подорожал на 48%, путешественники платят не меньше 147 тысяч рублей за недельный тур на двоих. За мальдивский загар сейчас придется выложить на 31% больше денег, чем год назад – средний чек заоблачный, 391 тысяча рублей, а самый бюджетный тур на острова в Индийском океане в марте обойдется в 208 тысяч рублей.

Продажи туров в Занзибар выросли аж в 50 раз, опять же в сравнении с прошлой зимой. Логично: кому из нас год назад пришло бы в голову загорать на Занзибаре? А сейчас пожалуйста, прямые рейсы из десяти регионов РФ. Средний чек за вояж на танзанийский остров – 185 тысяч рублей.

В пятерку популярных зимних направлений вошел Египет. Его выбрали 4% клиентов турфирм – при том, что год назад на Страну пирамид приходилось меньше полупроцента в общем объеме продаж.

- При большом разнообразии доступных направлений отпугивала логистика: перелет в Каир и 8-часовой трансфер до курорта, - логично рассуждают в Level.travel. Сейчас выбора особо нет, а египетские цены греют. - Стоимость туров на двоих в марте начинается от 97 тысяч рублей. Часто появляются и более выгодные предложения: например, 10 дней в пятизвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе по системе “всё включено” за 17 300 рублей, и это с перелетом и трансфером.

И по-прежнему вне конкуренции Турция. Даже сейчас, когда купаться в Анталье холодно, 43% всех туров продаются именно туда.

ЦИФРЫ

60% российских туристов ждут полного открытия границ и возобновления путешествий в 2021 году. Больше всего мечтают о Турции, Таиланде, Италии, Испании и Египте.

45% отпускников готовы ехать за рубеж, если улучшится ситуация с эпидемией.

9% рванут за границу, даже если сохранится высокий риск заразиться.

20% будут в любом случае отдыхать в России, открытие границ не повлияет на их планы.

По данным опроса, проведенного сервисом "Яндекс.Путешествия".

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Новый документ собираются презентовать уже 17 марта 2021 года (подробности).