После провалов Приходько и Налича впервые за долгое время зрители определят, кто выступит на «Евровидении» от России

Стоит ли сомневаться, что фаворитами голосования наверняка станет группа Little Big, отобранная на «Евровидение» в прошлом году с песней UNO. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Давно такого не было. Национальный отбор на «Евровидение» в России в последнее время проходил в закрытом режиме. Кто споет на песенном конкурсе, определяла профессиональная группа продюсеров и композиторов во главе с гендиректором Первого.

И вот теперь музыкальная дирекция канала, обкатавшая схему со зрительским голосованием в трех версиях шоу «Голос», снова возвращается к этой интерактивной идее.

Участника «Евровидения-2021» от России выберут в прямом эфире Первого канала 8 марта.

В 2009 году украинская певица Ирина Приходько представляла нашу страну на «Евровидении». Фото: DPA/TASS

А ведь такое уже бывало. Звучит, как сказка: но в 2009 году украинская певица Ирина Приходько представляла нашу страну на «Евровидении». Россия по-братски включила победительницу «Фабрики звезд» (которая даже пробовалась в группу «ВИА Гра») в список кандидатов на участие в песенном конкурсе, после того, как на родине ее дисквалифицировали за многочисленные нарушения правил. Более того, Приходько еще выдвинула встречные условия: композицию «Мамо» согласилась исполнять не только на русском, но и обязательно на родном украинском языке. Более того, Россия согласилась на эти требования, понимая, что Анастасия таким образом решила отомстить Украине и выразить протест. Поддержала артистку и российская публика — за Приходько проголосовало (СМС и звонками) большинство зрителей, и киевлянка представила нашу страну на «Евровидении-2009» в Москве, заняв 11 место. Все это осталось в далеком прошлом: теперь Анастасия называет Россию «страной оккупантов», предлагает сносить советские памятники и жалеет, что начинала карьеру здесь. Кстати, на Украине певица тоже пыталась отобраться на «Евровидение»: ни в 2011, ни в 2016 году этого сделать не получилось.

После Приходько отправлять участника на «Евровидение» наступил черед «России 1». И там тоже решили провести открытое голосование. Народ выбрал неформатного Петра Налича Фото: www.youtube.com

После Приходько отправлять участника на «Евровидение» наступил черед «России 1». И там тоже решили провести открытое голосование. Народ выбрал неформатного Петра Налича, который прославился в первую очередь в интернете самопальным клипом на песню «Гитар», — и он c собственной группой и песней «Lost and Forgotten» занял 11 место, как и Приходько.

Подозрительное постоянство.

В 2021 году, когда организаторы «Евровидения-2021» еще толком не решили, в каком формате с 18 по 22 мая пройдет конкурс в Роттердаме (то ли стопроцентно в концертном зале, то ли полностью в интернете, то ли в смешанном режиме), Первый канал проведет открытый отбор представителя России в шоу 8 марта в 20.00 в прямом эфире.

Группу артистов, которые будут претендовать на участие в песенном конкурсе, отберет профессиональная комиссия Первого канала. Стоит ли сомневаться, что фаворитами голосования наверняка станет группа Little Big, отобранная на «Евровидение» в прошлом году с песней UNO.

— Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс «Евровидение», — считает музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта. — Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители. Яркий пример – шведский «Мелодифестивален». В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения».

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