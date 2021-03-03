Мария Баталова поменяла адвоката и приехала в суд. Фото: Татьяна ЗИМНЯЯ

В начале этого года Наталья Дрожжина подала иск о расторжении договоров ренты с дочерью народного артиста СССР. 72-летняя актриса хочет вернуть Баталовым их имущество. Речь идет об 1/3 доли в квартире по улице Серафимовича, о нежилом помещении площадью 21,6 кв.м., расположенном в том же доме, и квартире площадью 54,7 кв.м. в 1-м Самотечном переулке.

По словам адвоката Анатолия Кучерены, Наталья Дрожжина и раньше предлагала все это вернуть Баталовым. Но парадокс в том, что Баталовы якобы не хотят принимать имущество назад. Поэтому пришлось через суд расторгать договоры и принудительно возвращать имущество.

Позиция защиты Марии Баталовой заключается в другом: договоры ренты не были заключены на законных основаниях, поэтому недействительны и расторгнуть их невозможно. В интересах Марии Баталовой выступила прокуратура и направила в Замоскворецкий суд иск о признании сделок с имуществом Марии Баталовой недействительными. В этом случае, Мария Баталова не только получит свои квартиры назад, но Наталья Дрожжина будет должна компенсировать ей ущерб. Сегодня на судебном заседании Мария Баталова планирует подать встречный иск о признании сделок недействительными. Она, кстати, приехала в суд. Напомним, Мария - инвалид детства, у нее тяжелая форма ДЦП.

Скорее всего все три иска: от Дрожжиной, от прокуратуры и от Марии будут объединены в одно дело. Стороны будут ознакомлены с новыми обстоятельствами, у них будет право на обжалование исков своих оппонентов. Слушание по существу вероятно будет перенесено на следующее судебное заседание.

Накануне стало известно, что Мария Баталова поменяла адвоката. Теперь вместо Юлии Антоновой ее интересы защищает Александр Радченко.

Напомним, уголовного дела по факту мошенничества с недвижимостью семьи Алексея Баталова было открыто осенью прошлого года (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В конце октября обвинение в мошенничестве было предъявлено супружеской паре Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной.

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