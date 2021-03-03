Называл власти придурками: за что в Латвии посадили главного противника вражды с Россией

Рижский окружной суд вынес обвинительный приговор мэру города Вентспилса Айвару Лембергсу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После процесса, длившегося более десяти лет, Рижский окружной суд вынес обвинительный приговор мэру города Вентспилса Айвару Лембергсу, единственному политику и бизнесмену в стране, позволявшему себе называть власти «придурками» за враждебное отношение к России.

Его приговорили к пяти годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 20 тысяч евро. Эта сумма для него копейки. Как сказал прокурор, список конфискованного у Лембергса не имеет прецедента в истории Латвии.

- Мне кажется безумием, что руководитель одного самоуправления сумел приобрести столько имущества, - заявил гособвинитель.

В списке элитная недвижимость, дорогие иномарки, ценные бумаги, драгоценности, банковские счета, как в Латвии, так и за рубежом. Мэр маленького Вентспилса был одним из самых богатых людей Латвии. А может, и самым богатым.

При этом обвинения, по которым Лембергса отправили за решетку, звучат довольно скромно: «использование служебного положения в личных целях и принятие решений в условиях конфликта интересов», «предоставление неверных данных в декларации должностного лица». Ну кого, скажите, сейчас так сурово карают в Латвии за эдакие мелочи?

«Комсомолка» разбиралась в истории Лембергса, чтобы выяснить, не поплатился ли он за пророссийские взгляды.

КТО ЭТО ТАКОЙ?

Нет и не было в современной латвийской политике более яркого, харизматичного и симпатичного народу политика, чем Айвар Робертович Лембергс. Прошел все этапы советской карьеры: рабочий, лаборант университета, инженер припортового завода, секретарь горкома компартии, инструктор ЦК КПЛ. И с 1988 года – председатель Вентспилсского горисполкома Совета народных депутатов.

С тех пор Лембергс – бессменный руководитель города Венстпилс. Менялись названия его должностей, но суть была одна – полноправный и единоличный хозяин маленького городка на берегу Балтийского моря. Сейчас там около 33 тысяч жителей. В начале 1990-х было 50 тысяч. Городок очень русский, при СССР там русских жило чуть более половины, сейчас – чуть менее. Главный актив города – прекрасный порт, построенный во времена СССР – градообразующее предприятие.

За 33 года правления там Лембергса умер СССР, миновал дикий капитализм, отгремела приватизация, последующий за ними передел собственности (много раз), оформилась жирная национальная бюрократия, Латвия вступила в ЕС и НАТО, сформировался полный контроль над Латвией со стороны Брюссельского и Вашингтонского «обкомов».

В стране менялись правящие партии, премьеры и президенты, взлетали и исчезали политики, сколачивались состояния и разорялись миллионеры… А Лембергс как был, так и остался.

Работая в 1990-2000-х главным редактором известной тогда газеты «Бизнес & Балтия», я несколько раз брал у Лембергса интервью и каждый раз задавал ему один и тот же вопрос: Айвар, почему ты сидишь градоначальником в своём маленьком Вентспилсе? Почему не идешь в большую политику? Тебя же премьером выберут на раз... Ответ был: тут я – хозяин, а там я – кто? Один из дурачков-политиков под «внешним управлением»?

НА ЧЕМ РАЗБОГАТЕЛ ЛЕМБЕРГС?

В начале 1990-х порт пошел под приватизацию. Половину отдали во владение городу, остальную – раскупили «инвесторы». Не стоит объяснять, что инвесторами были братки и красные директора. К последним и отчасти к первым, безусловно, относился и сам Айвар Лембергс. В результате Лембергс и Ко получили контроль над портом. И городом.

А деньги тогда через порт прокачивались огромные. Россия в 1991-м после «парада суверенитетов» оказалась вообще без сколько-нибудь приличных портов на Балтике. Через Вентспилс шли нефть, нефтепродукты, химикаты, уголь, удобрения, лес, контейнеры. Денежное счастье, свалившееся на маленький городок, было запредельным.

И тут надо отдать должное мэру Лембергсу. В отличие от главного принципа бизнесменов 1990-х «грабь, бухай, отдыхай», он исповедовал христианскую идею: «делиться надо». Если Рига в 1990-х была отвратительно грязным городом с разбитыми в хлам улицами-дворами, то в Вентспилсе в это время тротуары выкладывали узорной плиткой. Вентспилс – город-игрушка. Там тротуары моют с мылом. За это латвийский народ Лембергса и полюбил.

А как он сам заработал много денег – ну мы же не дети, понимаем. В каждом городском и портовом бизнесе у него была своя доля, следствие нашло около 30 «совместных бизнесов», но реально их раз в десять больше. Обычно доля Лембергса была небольшой, но «курочка по зернышку клюет».

КОМУ ЛЕМБЕРГС ПЕРЕШЕЛ ДОРОГУ?

Центральная власть точила на Лембергса зуб все прошедшие 30 лет. Уж слишком нагло вел себя этот «портовой князек». А Лембергс реально вытирал о центральную власть ноги.

Смотрите сами: в 2005 году на него подал в суд сам премьер Латвии Кариньш (гражданин США, это важно!) за отказ выполнить его указ о введении в состав правления порта своего выдвиженца – Гринберга. Мэр маленького города послал его куда подальше, обосновав, что указ оформлен не по форме, и выиграл суд у государства.

Дальше – больше. В 2014 году в Вентспилсский порт вошла эскадра НАТО. Развеселые морячки разбрелись кутить на берег, где вели себя очень некрасиво. За что и огребли: местные парни наваляли натовским воякам так, что иные из них даже попали в больничку с поломанными носами.

Правительство постаралось этот факт замести под коврик, но тут вдруг смачно выступил Лембергс:

- Военнослужащие НАТО вели себя по-свински, игнорировали законы государства и правила самоуправления. Напившись, они справляли нужду в общественных местах, блевали, публично употребляли спиртное.

А когда власти попытались сделать виноватым самого мэра, дескать, он позорит Латвию в глазах союзников, тот в ответ крепко их припечатал:

- Натовские военные вели себя как оккупанты. Я голосовал за независимость Латвии, чтобы здесь не было войск никакого чужого государства - ни русских, ни американских, ни английских или любых других.

В сегодняшней Латвии это очень опасное заявление.

ПОЧЕМУ НЕ СМОГ ДОГОВОРИТЬСЯ?

Безусловно, Лембергс в независимой Латвии – чуть ли не главный тролль властей. Его яркие выступления каждый раз здесь цитируются с удивлением: «Как он может такое говорить?». Например:

-У меня часто возникает болезненное ощущение, временами даже чувство стыда, когда я вижу, как руководители нашего государства унижаются, услужливо кланяются в решении важных для Латвии вопросов, будь то в Брюсселе, Париже, Лондоне или Вашингтоне.

Ну и совсем возмутительны для властей его слова, что антироссийская позиция МИД страны мешает развитию отечественных портов:

- В Латвии ситуация с транзитом была бы лучше, если бы министр иностранных дел (открытый гей Эдгар Ринкевич, давний враг Лембергса – авт.) не вводил санкции против певцов. Вот ему не нравится какая-то певица, а может, она ему не отдалась, и он вводит санкции! Придурок!

Ну как же такое в Латвии можно говорить вообще? Это – запредельно!

Беда случилась в 2019-м. В независимой Латвии начали кончаться деньги. Это заметили и из-за океана. Оттуда именно и пришла «указивка» – Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США объявило о введении персональных санкций против мэра Вентспилса Лембергса и связанных с ним предприятий. На строптивого главу города наложили санкции. А заодно, что естественно, на весь Вентспилсский порт, которым Лембергс владел частично.

Порт в результате отобрали у города и национализировали, доли в портовых бизнесах Лембергса арестовали и конфисковали… И Лембергс дрогнул, сдался. Вряд ли он когда-нибудь уже выберется из бесконечных судебных исков. Тем более, что его сына тоже посадили на два года с конфискацией. Прокурор сообщил, что у Лембергса даже золотые запонки от рубашки отобрали.

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