Выручка ВКонтакте за 2020 год выросла на 15% — до 25,4 млрд рублей

ВКонтакте в рамках финансовой отчётности Mail.ru Group представила итоги четвёртого квартала 2020 года Фото: Анастасия ОСИПОВА

ВКонтакте в рамках финансовой отчётности Mail.ru Group представила итоги четвёртого квартала 2020 года. Выручка компании увеличилась на 17,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом за 2020-й, несмотря на пандемию, выручка ВКонтакте выросла на 14,9% — до 25,4 млрд рублей.

Аудитория и вовлечённость

ВКонтакте — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. Несмотря на уже большое число пользователей экосистемы VK, рост аудитории ВКонтакте значительно превысил рост аудитории рунета.

По данным Mediascope (1), в декабре количество пользователей ВКонтакте в России выросло на 4,5% год к году и составило 73,4 млн, а ежедневная аудитория увеличилась на 2,2% год к году. При этом рост рунета составил 0,8% для месячной и 1,1% для ежедневной аудитории по сравнению с прошлым годом.

Каждый день ВКонтакте посещают 47,7% российских интернет-пользователей, при этом ежемесячное проникновение в аудиторию рунета выросло с 74,3% в декабре 2019 года до 77,1% в декабре 2020 года (1).

VK Mini Apps

За год количество активных мини-приложений увеличилось с 14 до 25 тыс.

Ежемесячная активная аудитория за год выросла на 67% и в декабре превысила 39 млн человек.

За 2020 год число мини-приложений, которые привлекают больше миллиона пользователей в месяц, выросло с 12 в январе до 30 в декабре.

В 2020 году более 2 млн человек совершили поездки через сервис «Такси ВКонтакте», а мини-приложение «Еда ВКонтакте» после перезапуска в июле генерирует больше 3% заказов Delivery Club и привлекает 10% новых клиентов.

VK Connect

Уже свыше 17 млн человек авторизуются в сервисах Mail.ru Group с помощью единой учётной записи VK Connect (не считая авторизации на vk.com). Причём в среднем с июня, момента запуска, это число росло на 70% каждый месяц. Благодаря VK Connect пользователям не нужно запоминать десятки паролей и проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах.

Кроме ВКонтакте, VK Connect уже полностью или частично внедрили 12 продуктов: Delivery Club, Ситимобил, Кухня на районе, голосовой помощник Маруся, браузер Atom, Одноклассники, VK Combo, Curious, Worki, Юла, BOOM, Почта Mail.ru. Скоро единая учётная запись появится и в других проектах Mail.ru Group, а в будущем планируется подключать к VK Connect и внешних партнёров.

Видео: клипы и трансляции

В декабре количество ежедневных просмотров видео достигло нового рекорда — 900 млн. При этом рекордные показатели и у Клипов ВКонтакте — в декабре они собрали 230 млн просмотров в день.

Всего за полгода клипы собрали почти 31 млрд просмотров — их посмотрели 75,6 млн человек, при этом уже сейчас 16 млн человек включают ролики каждый день.

Пользователи любят и снимать клипы: за полгода 1,1 млн авторов опубликовали в разделе 3,5 млн видео.

Всего в четвёртом квартале пользователи загрузили ВКонтакте на 11% больше видео (не считая клипов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

VK Donut

За 5 месяцев с момента запуска благодаря VK Donut создатели контента заработали более 25 млн руб.

Количество платящих подписчиков растёт на 30% каждый месяц.

Мессенджер

Общее количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло на 50% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года — до 15 млрд в декабре.

Самым популярным типом вложений в мессенджере ВКонтакте остаются голосовые сообщения. В месяц ими обмениваются 33 млн человек.

Количество отправленных голосовых сообщений в декабре выросло на 10% год к году.

Игры

В четвёртом квартале аудитория мобильных игр выросла в 2 раза, а каталог — в 3 раза.

Средняя продолжительность сеанса увеличилась до 20 минут.

Общий объём платежей в мобильных играх с использованием внутренней валюты ВКонтакте в четвёртом квартале также вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бизнес, социальная коммерция и VK Pay

ВКонтакте по-прежнему с особым вниманием относится к потребностям малого и среднего бизнеса. Чтобы реализовать их, платформа регулярно запускает новые функции для сообществ. В результате обновлений количество активных сообществ в декабре выросло на 23% год к году.

Количество активных рекламодателей ВКонтакте в четвёртом квартале выросло на 30% год к году.

В сообществах появился упрощённый конструктор сайтов, благодаря которому можно сделать лендинг за несколько кликов. С момента запуска функции пользователи создали более 300 тыс. сайтов. Также теперь можно посоветовать друзьям свои любимые бренды или создателей контента с помощью кнопки «Рекомендовать». За месяц как минимум одну рекомендацию получили 1,5 млн сообществ (~400 тыс. из них — малые и средние предприятия), а всего пользователи оставляют ~200 тыс. рекомендаций каждый день.

Активно растёт партнёрская программа ВКонтакте, которая позволяет администраторам получать деньги за то, что пользователи просматривают рекламные записи в их сообществах и ленте новостей. К программе уже присоединились более 10 тыс. создателей контента, самые успешные из них зарабатывают около 1 млн руб. в месяц.

На 31 декабря 2020 года количество пользователей VK Pay уже превышает 16 млн человек.

ВКонтакте продолжит повышать эффективность инструментов для бизнеса, а также активно инвестировать в стратегические направления: видео, в том числе клипы; суперприложение; звонки для личного и профессионального использования; музыку; e-commerce и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK Connect, VK Pay и VK Mini Apps.