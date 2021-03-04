«Эта справедливость мне тяжело досталась»: с гематолога Елены Мисюриной сняли обвинения в смерти пациента

С гематолога Елены Мисюриной (слева) сняли обвинения в смерти пациента. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Ровно семь лет и один месяц лет тянулся, пожалуй, самый громкий в нашей стране медицинский процесс по делу врача-гематолога Елены Мисюриной. За руководителя гематологической службы ГКБ 52, которой своими жизнями обязаны тысячи пациентов, в том числе и детей, вступились сотни медиков. В СИЗО вместо нее рвался сесть сам Леонид Рошаль. Но Елене Николаевне, несмотря на поддержку, пришлось пройти все круги ада.

Напомним, уголовное дело против нее возбудили в феврале 2014 года. Причиной стала смерть 55-летнего пациента, у которого гематолог накануне трагических событий взяла для анализа фрагмент костного мозга. Из ГКБ 52 пациент, у которого был целый букет хронических заболеваний, уехал на своей машине, ни на что не жаловался. А спустя два дня во время операции по удалению аппендицита в частной клинике у него началось кровотечение. Мужчина скончался. По заключению эксперта частной клиники, причиной смерти стала та сама манипуляция с костным мозгом, которую провела Мисюрина.

Сначала, в январе 2015-го, против гематолога возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Общественность уже тогда ахнула и стала заступаться за медика. Но настоящий бум недовольства случился через год. Тогда из-за истекшего срока давности дело переквалифицировали на более тяжкий состав, подразумевавший злой умысел в действиях врача. То есть, по мнению следствия, доктор специально пыталась погубить пациента. По этой статье Мисюриной грозило до шести лет лишения свободы.

В основу обвинения были положены показания патологоанатома, проводившего вскрытие в клинике «Медси», той самой, где пациенту удалили аппендицит. При этом у клиники с 2013 года вообще не было лицензии на паталогическую анатомию. В Черемушкинском суде за Мисюрину вступился ведущий гематолог страны.

- В городе Москве, отлично обеспеченном службой крови с большими запасами любых компонентов крови, вдруг погибает больной от кровотечения из сосудов, якобы пораненных трепаном при проведении стандартной диагностической процедуры — трепанобиопсии. Пусть будет правдой (хотя допустить это в опытных руках невозможно), что врач спутала подвздошную кость с крестцом, пусть (что крайне маловероятно и никем не наблюдалось) были трепаном ранены сосуды таза. Но перевязкой кровоточащих сосудов занимались на операции хирурги, сосуды они перевязывать умеют. Это бессмысленно подвергать сомнению. Почему же больной погиб от массивной кровопотери? От кровотечений из разорванных сосудов, даже при отрыве ноги взрывом, сегодня не умирают. При этом хирурги в клинике, двое с половиной суток наблюдающие больного, открывшие брюшную полость, перевязывают все сосуды, казавшиеся им источником кровотечения. Безуспешно. Почему же погиб пациент? Потому что механическая остановка кровотечения из большого сосуда не останавливает кровоточивость из мелких сосудов, обусловленных нарушением — истощением факторов свертывания, - объяснил Андрей Воробьев, онкогематолог, бывший директор Гематологического научного центра.

Ровно семь лет и один месяц лет тянулся пожалуй самый громкий в нашей стране медицинский процесс по делу врача-гематолога Елены Мисюриной. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Но академика РАН суд тогда не услышал. 22 января 2018 районный суд приговорил Мисюрину к двум годам лишения свободы. Прямо из зала суда доктор отправилась в СИЗО. Там она провела чуть меньше месяца. Мосгорсуд в феврале того же года смягчил наказание. На заседание пришел Леонид Рошаль, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, который тогда вступился за коллегу. В итоге Мисюрину отпустили под подписку о невыезде. А спустя еще месяц приговор отменили и вернули дело в прокуратуру.

Последние три года адвокаты доктора настаивали на ее невиновности: писали апелляционные жалобы, требовали проведения дополнительных экспертиз и победили. Теперь Мисюрина вправе требовать от государства компенсацию морального и материального ущерба. С нее сняты все обвинения. Кажется, сама Елена Николаевна до сих пор не верит, что все осталось позади.

- Я, конечно, счастлива. Эта справедливость мне тяжело досталась. Рядом со мной была моя семья и коллеги, которые меня поддерживали. Я благодарна руководству ГКБ 52, которые дали мне возможность продолжать работать тогда и сейчас, - прокомментировала решение суда kp.ru. Елена Мисюрина.

Именно справедливым это решение Мосгорсуда считают и правозащитники.

- С Еленой Николаевной я познакомился в СИЗО №6 в 2018-м году. Тогда же в процессе общения с ней и изучения материалов дела понял, что это как минимум странный процесс. Судили профессионала своего дела. Огромное количество людей за нее ручались и это были лучшие медики страны. Было ясно, что, как минимум, намеренно она не могла причинить вред человеку, пациенту. В уголовном деле была масса нарушений. К примеру, вскрытие провели в частной клинике. Это вообще ни в какие ворота. И ведь основанием для уголовного дела именно это сомнительное заключение стало. Приговор суда первой инстанции был страшен тем, что он пугал абсолютно всех врачей страны. Он давал им понять, что лучше ничего не делать, не спасать людей, лучше сидеть, сложа руки, - прокомментировал Иван Мельников, правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека. – Я и тогда, и сейчас убежден, что врачей вообще до решения суда нельзя помещать под арест. С такой инициативой я выступаю в Госдуме. Но, увы, пока законодательно рецидивы таких процессов возможны.