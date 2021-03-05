«Может быть второй Ухань, даже страшнее»: на новосибирском «Векторе» Мишустину рассказали об опасности нового типа птичьего гриппа

Михаил Мишустин на предприятии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мы стоим перед железной решеткой на проходной государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Организация находится в ведении Роспотребнадзора, но больше смахивает на военный объект. Здесь строгий пропускной режим. Шаг вправо, шаг влево - побег. В этом центре изучают особо опасные для человека вирусы, а также разрабатывают вакцины от них. Именно на «Векторе» создана вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Приехавшему в пятницу на «Вектор» премьеру Михаилу Мишустину показали лаборатории отдела зоонозных инфекций (передающихся от животных) и гриппа. В декабре прошлого года сотрудники этого отдела впервые в мире подтвердили случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N8. Это один из самых опасных субтипов птичьего гриппа.

В России H5N8 обнаружили в 2014 году. Носителем вируса был гусь. А в конце прошлого года вспышку этого типа гриппа зафиксировали на одной из птицефабрик в Астрахани. По требованию Роспотребнадзора анализы взяли и у сотрудников птицефабрики. Выяснилось, что H5N8 заболели 7 человек. При этом все - бессимптомно.

- Система Роспотребнадзора, чем хороша: в каждом регионе у нас свой «стукачок» - лаборатория, которая занимается исследованиями. Мы попросили прислать нам образцы, так и «зацепили» H5N8 у человека, - на пальцах пояснил корреспонденту «Комсомолки» старший научный сотрудник отдела зоонозных инфекций и гриппа Иван Суслопаров.

Ученые на «Векторе» стали изучать геном вируса и выяснили, что он может очень быстро мутировать. Часть штаммов вируса в случае их появления могут быть невероятно опасны для человека. Пока случаев передачи Н5N8 от человека к человеку не зафиксировано. Заболевшие люди подхватывали вирус от птиц. Но, по словам ученых, потенциально передача вируса от человека к человеку возможна.

- Тогда может быть второй Ухань. Даже страшнее, - замечают ученые.

Дело в том, что вирулентность (способность быстро вызывать тяжелое заболевание) птичьего гриппа H5N8 намного выше, чем у COVID-19. У птиц этот вирус вызывает 100-процентную смертность, а у людей смертность может достигать 50 процентов.

Как быстро H5N8 научится передаваться от человека к человеку, сказать сложно. Но ученые «Вектора» уже работают над созданием вакцины от Н5N8.

- Уже одной информации об обнаружении потенциально опасного вируса достаточно для того, чтобы начать разработку вакцины, - поясняет мне Иван Суслопаров.

В мире уже зафиксированы 1,5 тысячи вспышек H5N8. Особенно много их в Европе. Ведущие зарубежные исследовательские центры уже обратились к «Вектору» с просьбой поделиться с ними патогенным штаммом H5N8. Сделанное учеными «Вектора» открытие без преувеличения можно считать открытием мирового уровня.

- Хочу поздравить весь коллектив «Вектора» с этой научной работой. Ничего, конечно, хорошего нет в том, что мы видим возникновение новых вирусов. Но в этом смысл работы ученых и наших медиков, чтобы создать соответствующие средства борьбы с ними, - обратился к ученым Мишустин.

- Вам хоть премию дали? - поинтересовалась корреспондент «Комсомолки» у ученых после ухода Мишустина.

- Нет. Мы зарплату за это получаем, - скромно заметили они.

Исследования по изучению особо опасных вирусов можно было бы ускорить. Но по словам ученых, им не хватает имеющихся компьютерных мощностей.

- Геномный анализ - это очень большие массивы данных. Чтобы компьютер все посчитал, сотрудникам приходится заносить данные даже по ночам. Специфика работы не позволяет нам работать на внешних серверах, у нас своя внутренняя закрытая система. Если стоит задача ускорения исследований, то было бы неплохо иметь доступ к более продвинутым по скоростям компьютерам, - говорит Иван Суслопаров.

Вот только озвучить свою просьбу Мишустину ученые так и постеснялись.

После посещения лабораторий Мишустин отправился на производственную площадку «Вектора», где запустил линию розлива вакцины «ЭпиВакКорона» в шприцах. Такая форма выпуска вакцины - сразу со стерильным шприцом - более удобна в применении. В ближайшие месяцы должна завершиться ее сертификация. После этого шприц-дозы «ЭпиВакКороны» поступят на рынок.

Как рассказали Мишустину на «Векторе», до 18 марта в российские регионы поступят 475 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Всего же за первое полугодие планируют произвести 11 миллионов доз вакцины. Решение о поставках за границу будет приниматься не раньше второго полугодия.

- Чтобы занять соответствующие ниши рынка вакцинации, масштабирование производства - очень важно. Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной этап массовой вакцинации завершить, - заявил Мишустин.