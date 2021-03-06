Влюбленный Федор Бондарчук сравнил Паулину Андрееву со своей мамой Ириной Скобцевой

Федор Бондарчук с женой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федор Бондарчук крайне редко дает интервью. Еще реже он говорит о личной жизни и своих близких. Однако на днях режиссер сделал исключение и поделился откровениями. Так, сын Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой заявил, что его жена Паулина Андреева похожа на его маму.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. 2 марта 32-летняя актриса родила от 53-летнего режиссера сына Ивана. По словам Бондарчука, его отношение к женщинам сильно изменилось после того, как он встретил Андрееву. Жена показала ему, что у него есть семья и помогла ему восстановить отношения с родственниками.

Режиссер также отметил, что у Паулины были прекрасные отношения с его матерью Ириной Скобцевой, которая умерла 20 октября 2020 года в один день с Сергеем Бондарчуком. Андреева и Скобцева часами могли говорить о театре.

Ирина Скобцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Все, что произошло с мамой, - это действительно заслуга Паулины. Это потрясающе было наблюдать за ними, когда они болтали о школе-студии МХАТ. Хотя разница в несколько десятилетий. Педагоги и имена, который звучали во время этого разговора! Я просто за этим наблюдал и улыбался. Масальский. Я говорю маме: «Это прошлый век. Мам, она только памятник Масальскому видела» И так далее. Но обе из школы-студии МХАТ и это какая-то одна порода. Связывает их Московский художественный театр", - заявил Бондарчук в эфире Youtube-шоу "Скажи Гордеевой".

Федор Сергеевич сообщил, что Андреева и Игорь Верник организовали Скобцевой встречу с молодыми артистами во МХАТе. Он отметил, что его маму там долго не отпускали и внимательно слушали.

На вопрос, тяжело ли жить с умной женщиной, Бондарчук ответил: "Да прекрасно. Да вообще свезло, чудо какое… Паулина - трудоголик. У нее есть своя территория и свое представление работы. Она ее охраняет, а я на нее не заступаю. Она сидит и 24/7 пишет, это территория закрытая. А потом наступает прекрасный момент - она мне читает. Я ее спрашиваю, может ли она мне прочитать, и она соглашается. А она же актриса, и читает мне диалоги уже с окрасами героев..."

Ведущая уточнила: "Вы с таким восхищением говорите… Вы влюблены?". На что режиссер почти шепотом ответил: "Да".