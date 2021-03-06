Митинги в Ереване 6 марта 2021: прямая онлайн-трансляция из Армении

Митинги в Ереване Фото: REUTERS

В субботу, 6 марта, сторонники оппозиции вновь выйдут на улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Комсомольская правда» ведёт прямую онлайн-трансляцию митингов.

Напомним, протестные акции в Армении усилились после того, как отставки премьер-министра Армении и всего правительства республики потребовали Вооруженные силы страны, заявив, что кабмин больше не в состоянии «принимать адекватные решения». Пашинян назвал такие требования попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба ВС.

Как писал сайт kp.ru, в начале текущей недели противники Пашинян ворвались в правительственное здание Еревана, где расположено несколько министерств, а также в префектуру центрального района столицы Армении. Участники протестов выкрикивали лозунги «Армения без Никола» и «Нация, армия, победа», однако в случае с правительственным зданием не прошли дальше поста охраны и покинули здание.

В ходе протестных акций на прошлой неделе оппозиция с самого утра начала прибывать в палаточный лагерь, который был разбит прямо на проезжей части около ограждения парламента Армении, а многие из участников акции ночевали в расставленных на улице палатках и жгли костры, чтобы согреться.