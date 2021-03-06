Врач рассказал, как коронавирус повлиял на зрение и можно ли вылечить глаукому

Врач объяснил, как виляет коронавирус на зрение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как коронавирус влияет на глаза, какие правила важно соблюдать, чтобы не перегружать наш орган зрения, уязвимый перед инфекцией, как лечится одна из самых распространенных глазных болезней – глаукома и научатся ли врачи исцелять это заболевание?

Во всемирный день борьбы с глаукомой, который отмечается 6 марта, «Комсомолка» поговорила с заведующим Центром офтальмологии Пироговского центра, профессором, врачом-офтальмологом, доктором медицинских наук Ринатом Файзрахмановым.

- Если весь орган зрения представить в виде электронной машины, то глаз – это камера, зрительный нерв – это провод, а монитор – это головной мозг. Так вот, при глаукоме страдает провод. Внутриглазная жидкость начинает усиленно вырабатываться, при этом ее отток уменьшается. Это и приводит к повышению давления внутри глаза. Теоретически, с учетом появления тромбоэмболических патологий (закупорка кровеносных сосудов сгустками крови, - прим. ред.), вызванных ковидом, зрительный нерв начал страдать больше и глаукомный процесс, соответственно, развивается активнее. Однако важно оговориться, что прямой статистики, которая бы показала взаимосвязь глаукомы и ковида, на данный момент у нас нет, и мое убеждение, что как раз изменение объема внутриглазной жидкости с инфекцией не связано, - сказал вчрач Ринат Файзрахманов kp.ru.

Глаукома – это даже не одна болезнь, а группа заболеваний, при которых результатом повышенного давления внутри глаза является уменьшение поля зрения, что приводит к атрофии диска зрительного нерва. На сегодняшний день лечение глаукомы направлено на остановку самого механизма образования внутриглазной жидкости и на профилактику дальнейшего развития глаукомного процесса.

- Вернуть функции органов зрения на тот уровень, который был до болезни, невозможно. Никто в мире не может бороться с восстановлением нерабочей ткани. Хотя, думаю, что за этим будущее, - продолжает эксперт. - Однако технология лечения глаукомы есть и не одна. Например, дренажная хирургия, то есть, ставятся специальные дренажи, которые выводят внутриглазную жидкость, есть и клапанная хирургия, используют и шунты, и импланты. Широко применяются лазерные технологии, которые позволяют лечить глаукому на самых ранних этапах. Болезнь возможно купировать, мы можем остановить ее развитие и все передовые методы медицины сейчас доступны и работают.

В борьбе с глаукомой важный фактор – регулярные визиты к офтальмологу: раз в год, а после 40 лет – раз в полгода. В таком случае врачи могут засечь развитие болезни до того, как зрение начнет снижаться, и лечить, получая высокий результат.

- Это действительно важно, работать на опережение. У моей мамы я определил начало развития глаукомы 20 лет назад. Тогда же мы начали терапию и мониторинг, спустя 20 лет у нее прекрасное стопроцентное зрение, - говорит Ринат Файзрахманов.

Как коронавирус повлиял на зрение?

Год пандемии показал: влияние коронавирусной инфекции на зрение есть и оно многогранно.

Первый момент, который отмечают врачи-офтальмологи, - это то, как ковид непосредственно воздействует на слизистые оболочки глаз.

- Коронавирусная инфекция может у некоторых людей вызывать конъюнктивиты, кератиты – то есть воспаление слизистой оболочки глаз и роговицы. Отсюда и та симптоматика, которую наблюдают больные ковидом. Это слезотечение, чувство инородного тела в глазах, покраснения, - то есть, те симптомы, которые связаны с вирусным конъюнктивитом. Инфекция способна иногда приводить к помутнению самой роговицы глаза, - говорит врач. – Люди жалуются на замутнение зрения, что, конечно, опасно. Как правило, для лечения применяются различные противовирусные препараты и вспомогательные антибактериальные средства, чтобы предотвратить развитие вторичной бактериальной инфекции. Могу отметить, что в разгар пандемии количество конъюнктивитов, конечно же, увеличилось. И это, несомненно, связано с инфекцией.

Второй удар по зрению ковид нанес непрямо. Коронавирусная инфекция поражает сосуды, а как результат этого - болеют абсолютно все органы. Это могут быть различные тромбоэмболические процессы, закупорка сосудов, артерий, вен. Отсюда и вся разнообразная симптоматика, связанная с ковидом. Глаза тоже страдают и острота зрения может снижаться.

- Одно из влияний ковида на глаза – это вероятность развития макулярного отека и как следствие - поражение центральной части сетчатки, которая непосредственно отвечает за остроту зрения. Это поддается лечению, но терапия идет очень сложная, тяжелая и требует постоянного наблюдения офтальмолога, потому что все сосудистые поражения глаз – это хроническая патология. Тромб из сосуда глаза удалить очень трудно, практически невозможно.

Нагрузка на органы зрения за период пандемии возросла в разы, многим пришлось проходить дистанционно обучение, работать из дома, где не было подходящих условий. Как результат – выраженный недостаток двигательной активности и часы без отрыва от компьютера. И это непосредственно сказывается на зрении.

- При постоянной длительной нагрузке на глаза у людей, особенно работников информационной сферы, у тех, кто много работает за компьютером, может развиваться синдром сухого глаза. Роговица недостаточно омывается слезой. Что получается? Поскольку роговица недостаточно влажная, нарушается основной принцип ее работы – светопроведение. И тут и приходит симптоматика: чувство инородного тела в глазах, жжение, постоянное желание закрыть или прикрыть на какое-то время глаза. Сейчас люди сталкиваются с это проблемой повсеместно.

Правила здорового зрения:

1. Соблюдать режим труда и отдыха: работать 30 минут – отдыхать 10 минут.

2. Зрительная гимнастика: она включает в себя движения глаз вверх и вниз, по восьмерке, смена фокуса зрения на предмете, который находится вблизи, и на предмете вдали. Это тренирует глазные мышцы и благотворно влияет на зрение.

3. Обязательные прогулки и физическая нагрузка на свежем воздухе.

4. Регулярные визиты к офтальмологу.

5. Если глаза покраснели, чувство такое, что в них песок, - контактные линзы противопоказаны, чтобы не увеличивать раздражение слизистой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в одних странах карантинные меры помогли в борьбе с коронавирусом, а в других - не были эффективными

Российские ученые выяснили, что решающее значение в борьбе с распространением COVID-19 играет не жесткость ограничений, а законопослушность населения (подробности)