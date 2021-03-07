"Жена - оклад от 27 000 рублей, можно без опыта": Впервые в истории суд признал супружескую жизнь оплачиваемым трудом

Впервые в истории даже не Китая, а всего человечества обязанности жены официально признали работой и назначили за нее зарплату. Фото: Shutterstock

Жена - это не просто семейное положение или состояние души. Жена - это работа! Тяжкая, ежедневная, без выходных и порой даже без перерывов. А потому она должна оплачиваться, как и любой труд.

Так решил китайский суд. Да не только решил, а взял и высчитал, сколько такая «сотрудница» должна за свою работу получать. И дело тут не в сумме (о ней мы поговорим позже), дело - в прецеденте. Впервые в истории даже не Китая, а всего человечества обязанности жены официально признали работой и назначили за нее зарплату. Потому и прогремела новость о решении китайских судей на весь мир.

Если она прошла мимо вас, вот вкратце суть дела. После пяти лет совместной жизни пекинец Чен подал на развод со своей супругой Вон. Вон возмутилась, что ее гонят вон, и потребовала компенсацию за годы добросовестного исполнения супружеских обязанностей. Но не тех, о которых вы подумали - за них супруга как раз ничего не просила. А вот другие заботы - хлопоты по хозяйству, приготовление еды, уход за ребенком - в семье были возложены на женские плечи. Свои труды Вон оценила в 160 тысяч юаней (24 700 долларов). Впрочем, судебные исполнители провели собственные расчеты и постановили: за пять лет работы по дому Чен должен отдать жене 50 тысяч юаней (7 700 долларов). И это не считая раздела имущества и алиментов на ребенка, которые ему платить еще много лет. Если поделить 7 700 на число месяцев за пять лет, получается 128 долларов за каждый месяц. Или 9 500 рублей по нынешнему курсу.

В соцсетях китайцы возмущаются: да это же копейки, 50 тысяч юаней в Пекине няня зарабатывает за год! А тут - целых пять лет Вон была еще и уборщицей, посудомойкой, поварихой! Поэтому не исключено, что китаянка еще и подаст апелляцию. А пока она думает, мы решили честно и справедливо (а не как китайский суд) посчитать, сколько на самом деле должен стоить труд жены. Да не в юанях, а в твердой деревянной валюте.

Методика расчетов

Стандартная штатная единица «жена» выполняет три вида работ: уборка, приготовление еды, уход за детьми. Логично, что каждый из этих видов работ должен оплачиваться по-разному. Чтобы вычислить общую среднемесячную зарплату на должности супруги, нам нужно:

1. Выяснить, сколько часов в месяц женщина тратит на уборку, стряпню, уход за детьми.

2. Определить, сколько денег ей полагается за час по каждому из этих видов работ. Для этого берем среднюю зарплату специалиста нужного профиля (повара, няни и т. д.) и делим на число рабочих часов в месяце. За вычетом праздников и выходных месяц в среднем состоит из 21 восьмичасового рабочего дня, в сумме - 168 часов.

3. Умножить число рабочих часов на среднечасовой заработок – это и будет средняя зарплата российской жены за месяц.

Уборка дома

Оказывается, в области уборки мы впереди планеты всей. Как выяснил американский исследовательский институт Dynata, россияне тратят на уборку больше всех в мире - 3,05 часа в неделю. Просто для информации: у тех же китайцев на уборку уходит чуть больше двух часов в неделю, у американцев - вообще полтора.

Получается, в месяц на уборку у российской семьи уходит 13 часов. По данным Международной организации труда, женщины на домашнюю работу тратят в три раза больше времени, чем мужчины. Выходит, у среднестатистической российской жены в месяц на уборку уходит 9,75 часа (9 часов 45 минут) чистого времени.

Какая профессия ближе всего к этому роду занятий? Пожалуй, горничная - она и пылесосит, и кровати заправляет, и окна с раковинами моет. По данным сайтов поиска работы, средняя зарплата горничной в России – 50 тысяч рублей. Делим эту цифру на 168 и получается, что один час работы горничной стоит 297 рублей 60 копеек. Умножаем на 9,75 часа и получаем 2901 рубль.

Да, немного. Ну ничего, самая высокооплачиваемая работа еще впереди.

Жена - это не просто семейное положение или состояние души. Жена - это работа! Фото: Shutterstock

Приготовление еды

Нам с вами, дорогие читатели, вряд ли когда-нибудь доведется узнать, хорошо ли готовит госпожа Вон. Но надо думать, стряпня не относится к ее сильным сторонам, раз муж решил с ней разойтись. Ведь если путь к мужскому сердцу лежит через желудок, то к китайским мужчинам, известным чревоугодникам, эта пословица относится в первую очередь. Так вот, давайте уважим наших дам и оценим их работу на кухне по меркам шеф-повара. Пусть не элитного ресторана, но хотя бы приличного кафе. Его средняя зарплата в России - 85 тысяч рублей в месяц. Или 506 рублей за каждый час работы.

По данным немецкой исследовательской компании Statista, россиянки тратят на приготовление еды в среднем 6,5 часов в неделю. Получается, в месяц российская жена проводит у плиты 28 часов. Умножаем эту цифру на часовой заработок ресторанного шефа средней руки и получаем оклад жены за месяц работы в ипостаси повара -14 168 рублей.

Уход за ребенком

За пять супружеских лет Чен и Вон нажили одного ребенка, которого тоже тянула на себе жена. Ее «зарплата» в качестве няни тоже вошла в итоговую компенсацию. Давайте и мы для простоты расчетов возьмем однодетную семью, а если вам повезло больше, смело умножайте итоговую сумму на число своих отпрысков.

Рабочий график нянь обычно не привязан к стандартной пятидневке, поэтому часто им платят по часам. В среднем по России няня получает 200 рублей за час. По данным Калифорнийского университета, современная мать проводит с ребенком в среднем 1 час 44 минуты в день. Это ровно 52 часа в месяц. Умножаем на почасовую таксу и получаем 10 400 рублей в месяц.

Итого

Чтобы получить итоговую цифру, складываем «оклад» жены по каждому виду работ. Результат: среднемесячная зарплата российской жены составляет 27 469 рублей. То есть в три раза больше, чем насчитал китайский суд. С одной стороны, не бог весть что: в каждом из российских регионов средняя зарплата выше. С другой, для расчетов мы брали среднестатистическую женщину, которая занимается всем этим без отрыва от основной работы. Получается, каждый месяц она экономит эту сумму для семейного бюджета, да еще и зарплату приносит. И именно столько, а не 9,5 тысяч, стоило бы присуждать жене при разводе за каждый месяц супружеской жизни в России.

Так что, мужики, цените своих жен! 27 тысяч на дороге не валяются.

А КАК У НАС?

Адвокат Анна Давыдова:

«Компенсацию за уборку можно вписать в брачный контракт»

- В России имущественные и денежные споры супругов при разводе регулируются Гражданским и Семейным кодексом. Они регулируют алиментные выплаты, а также предусматривают, что все имущество, нажитое в браке, делится пополам. Компенсаций за домашний труд или уход за детьми в случае развода российские законы не предусматривают, - говорит юрист Анна Давыдова, управляющий партнер адвокатского бюро «Давыдова, Таллер и партнеры». - Теоретически положение о компенсации за ведение домашнего хозяйства можно включить в брачный контракт, который заключается у нотариуса. Например, вписать туда какую-то сумму, которую в случае развода получит одна из сторон за каждый месяц ведения домашнего хозяйства или ухода за ребенком.

Но это не означает, что она ее действительно получит. Заключение брачного договора – еще не гарантия того, что все его пункты будут исполнены. После развода суд может посчитать, что брачный договор или его отдельные пункты нарушают права одного из супругов, и аннулировать их. Я знаю случаи, когда в брачном договоре прописывались компенсации, которые должна получить одна из сторон при разводе – например, в случае измены. Насколько мне известно, такие положения были признаны недействительными.

Я не слышала, чтобы в брачных договорах российские пары прописывали компенсации за работу по дому. Обычно там оговариваются вопросы раздела имущества и содержания детей при расторжении брака. Но число брачных договоров в России с каждым годом растет и их содержание становится все более разнообразным. Поэтому не исключаю, что такая практика когда-нибудь дойдет и до нас, и при вынесении решений судьи будут учитывать роль супругов в воспитании детей. Уже сейчас суды в России все чаще не просто делят имущество по принципу 50 на 50, а руководствуются жизненными обстоятельствами и встают на сторону супруга, который остается с ребенком.