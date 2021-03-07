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Политика

На Украине хотят перейти на латиницу не только для державной мовы, но и для русского языка

В итоге, скорее всего, населению Незалежной придется объясняться на языке жестов
Александр БОЛГОВАлександр БОЛГОВ
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Можно смеяться, можно плакать, но на Украине, по-видимому, нашли радикальное средство для победы над русским языком. Заодно, похоже, и над державной мовой тоже.

Можно смеяться, можно плакать, но на Украине, по-видимому, нашли радикальное средство для победы над русским языком. Заодно, похоже, и над державной мовой тоже.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Можно смеяться, можно плакать, но на Украине, по-видимому, нашли радикальное средство для победы над русским языком. Заодно, похоже, и над державной мовой тоже.

А то ведь до сих пор и законы принимали, и должность государственного уполномоченного шпрехенфюрера утвердили с целым штатом официальных на зарплате помощников и внештатных добровольцев-доносчиков, и книги запрещали русские вместе с российскими соцсетями, и артистов не пускали с писателями, а уж сколько скандалов и мордобоев за «недержавный» язык было устроено – не перечесть. И все без толку. Поскольку до сих пор украинцы, вплоть до депутатов, стараются найти какие-то обходные пути. То русский язык назовут на своей сессии «слобожанским», чтобы оправдать невладение державной мовой, а то и вовсе говорят, что русский язык – это некий «восточно-украинский». О существовании которого все филологи мира до сих пор и не подозревали.

Но теперь все может измениться. Украинский политолог Константин Матвиенко, близкий к Юлии Тимошенко, на пресс-конференции объяснил, как надо раз и навсегда кардинально решить эту проблему. Оказывается, для этого стоит всего лишь перейти с кириллицы на латиницу. И тогда между патриотическим содержанием и формой его выражения не будет никаких противоречий. Не то, что сейчас, когда украинский патриотизм, по мысли спикера, теряется в русском языке.

- Тема украинского патриотизма русскоязычных граждан очень правильная, мне кажется, она у нас опускалась все тридцать лет независимости, сейчас к ней нужно возвращаться. Она лежит, прежде всего, в социо-культурной сфере, - объяснил суть проблемы соратник Тимошенко и объяснил, что тут не так. - Есть такое явление – фронтовая литература. То есть, со времён начала войны, приходя на любой книжный форум, вы увидите несколько стендов с фронтовой поэзией, прозой, фотографией. И очень часто эта поэзия, эта проза эта эссеистика – русскоязычная.

Негоже, ой как негоже. Це ж зрада. А надо перемогу. Именно ее и предложил Матвиенко.

- В утилитарном, прагматическом плане – рано или поздно придётся кодифицировать переход украинского языка на латиницу, - объяснил политолог решение проблемы соответствия формы и содержания патриотизма. Но только на этом останавливаться не собирался.

- И нам придётся (нам – это украинскому правительству, потому что оно будет отвечать за кодификацию) кодифицировать переход русского языка на латиницу, потому что за нас этого просто никто не сделает, - продолжил он. Очевидно вспомнив, как недавно глава МВД Арсен Аваков, который так и не выучил мову за все эти годы, заявил, что не намерен уступать русский язык России.

При этом, Матвиенко сослался на казахстанский опыт, где пообещали перевести казахский алфавит на латиницу. Но ведь и даже там речь шла о переводе исключительно казахского алфавита. Без всякого замаха на русский алфавит. При этом нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев летом прошлого года предупредил: «Нельзя забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице, многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво».

На Украине же, если будет принято такое решение, что вполне вероятно, такая неспешность будет признана явно вредной. Поскольку перемог над всем русским хочется и очень, и побыстрее.

А в итоге можно, с большой уверенностью, прогнозировать, что в результате такого перевода алфавита мовы и русского языка на латиницу не только русский не выучат, но и даже на державной изъясниться не смогут. Пора, наверное, сразу переходить на язык жестов. Но, конечно, сразу придумать его в украинском варианте.

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