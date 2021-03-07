Протест сборной Норвегии на итоги лыжного марафона не приняли: у Большунова осталось серебро, Клебо - не чемпион

Клебо больше не чемпион мира. Фото: REUTERS

Протест сборной Норвегии на решение сборной Норвегии лишить Йоханеса Клебо звания чемпиона мира на чемпионате мира-2021 оставили без удовлетворения. У Александра Большунова, который сломал палку на финише, осталась серебряная медаль.

- Подали протест, подождали, вызывали Клебо. Задавали вопросы ему, как понял. Потом опять ушел, позвали. И он потом просто ушел домой. Две команды не могут находиться в одной комнате жюри. Сначала были, а потом пришли норвежцы. Но потом норвежцы подали протест. И в итоге его не приняли. Для Большунова нет разницы серебро или бронза, он борется всегда за первое место, - сказал тренер сборной России Егор Сорин в прямом эфире "Матч ТВ".

Ранее, напомним, в финишном створе гонки на 50 километров Йоханес Клебо в борьбе с Большуновым приехал первым. Наш Александр сломал палку и приехал только третьим. И после серии протестов было решено - Клебо звания чемпиона мира лишить. Сам же Большунов успел сказать, что с Йоханнесом не сможет пойти на церемонию награждения.