Тренер сказал о первых словах Большунова после сломанной палки в борьбе с Клебо на финише

Александр Большунов остался без золотой медали ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большунов сломал палку на финише марафона в борьбе с Клебо на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе - так завершился главный турнир сезона для лыжников. После того, как спортсмены прошли дистанцию в 50 километров, то почти два часа не могли понять - а отдавать ли победу Клебо, либо же дисквалифицировать его по причине нарушения правил?

Тренер сборной России Егор Сорин поведал о том, как все происходило сразу же после завершения последней гонки мирового первенства-2021. Сразу понять, что произошло, представителям нашей команды не удалось, отмечает он:

- Во время финиша марафона мы не сразу увидели, что Саша сломал палку, но слышали хруст. Потом кто-то из ребят сказал нам, что он сломал палку и что Клебо очень близко подъехал на повороте, - вспоминает Егор Сорин.

Тот самый момент - Йоханнес Клебо сражается с Большуновым на финише марафона. Фото: REUTERS

Когда же представители нашей сборной внимательно посмотрели повтор того, что произошло, то рванули подавать протест, поняв, что Большунова зазря обидели. Однако же наш лидер сказал фразу, которая показывает его внутренний настрой после того инцидента.

- Мы сразу побежали в комнату жюри, чтобы оценить эпизод. Потом мы пошли к Большунову, он ответил: "Да какая разница? Выше второго места не поднимусь. Золотую медаль мне никто не даст".

Удивительно - Большунов даже не хотел ничего делать в плане протеста. И сам факт "разборок" наших с норвежцами после финиша гонки - это инициатива нашей команды, которая решила заступиться за своего лидера.

После финиша гонки Александр Большунов горевал, Йоханес Клебо пытался ему что-то сказать. Фото: REUTERS

- Он даже не просил нас подавать протест и дисквалифицировать Йоханнеса, - сказал тренер сборной Егор Сорин во время трансляции прямого эфира на странице в Инстаграм лыжника Александра Легкова.

На чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 в Оберстдорфе Александр Легков, напомним, выиграл все возможные награды - золото в гонке на 30 километров в скиатлоне, серебро в эстафете 4 по 10 км, марафоне на 50 км и бронзу в командном спринте.

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В воскресенье, 7 марта, на финише 50-километровой гонки на чемпионате мира разгорелась настоящая драма. Александр Большунов первым вышел на финишную прямую, но справа в узкую щелку попытался проскользнуть норвежец Йоханнес Клебо, после контакта с которым у нашего лыжника сломалась палка. В результате Сашу, которого обошел еще и норвежец Эмиль Иверсен, финишировал лишь третьим. (подробности)