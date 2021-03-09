«А просто жить больше негде»: Последний муж Валентины Легкоступовой заселился в ее квартиру

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Страсти, которые бурлят после смерти Заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой не утихают. Напомним, чуть больше полугода назад, 14 августа 2020-го, сердце исполнительницы хита «Ягода-малина» остановилось в одной из клиник столицы. Туда в состоянии комы она поступила из наркологической клиники. Ну а как докатилась до этого, знает вся страна.

За 40 дней до смерти артиста вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Именно с ним она бурно отмечала событие: алкоголь, снотворные. Закончилось все черепно-мозговой травмой. По версии следствия, ее певица получила в момент падения в ванной комнате своей квартиры в Текстильщиках. Но дети артистки уверены, во всем виноват муж матери – Юрий Фирсов.

- Сейчас картина становится все более ясной. Он намерено спаивал маму, в надежде, что получит ее наследство, - заявила в студии «Пусть говорят» Анэтта Бриль, старшая дочка Валентины Легкоступовой.

Если раньше от таких обвинений Юрий Фирсов отмахивался, уверяя, что он человек богатый, то сейчас стало ясно, что это ложь. Две недели назад вдовец, кичившийся своими сумасшедшими доходами, заселился в ту самую скромную двушку в Текстильщиках, которая принадлежала Валентине Легкоступовой. По факту Фирсов имеет право лишь на одну четвертую часть этой квартиры. Но сейчас тут он полноправный и единственный хозяин. Так он решил сам.

Анэтта Бриль, старшая дочь Валентины Легкоступовой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вот на руках у меня свидетельство о праве на наследство. Я действительно заселился в квартиру Валечки. Живи тут потому, что мне сейчас просто жить негде. Я никому не мешаю. Сын Вали, Матвей живет в загородном доме, у дочки Анэтты тоже все хорошо, она с мужем и детьми живет, у мамы Валюши дом в Феодосии, - оправдался в студии Первого Канала Юрий Фирсов.

Но дети певицы бедному родственнику не рады. Их просто шокировало, что Фирсов взломал, а позже сменил замки в квартире Легкоступовой.

- У меня ключ от квартиры еще в наркологической клинике забрала Анэтта. Поэтому других способов попасть внутрь у меня не было, - оправдался вдовец.

Но по словам Анэтты, все эти полгода Фирсов ни разу не пытался выйти с ней на связь.

- Он мог просто позвонить и попросить ключи. Мог действовать цивилизованно, - заявила Анэтта Бриль.

Но теперь просить ключи от квартиры матери приходится ее детям. Без них они просто не могут попасть внутрь. Но, скорее всего, уже очень скоро Фирсов окажется на улице. Наследники имеют полное право выставить квартиру на продажу.

Надо сказать, по московским меркам Валентина Легкоступова жила скромно. Ее двушка на первом этаже многоэтажного дома в Текстильщиках, по оценкам риелторов, может стоить 8 миллионов рублей. Делим на четверых наследников и получаем – по два миллиона рублей каждому. На эти деньги бедный вдовец Фирсов разве что комнату в общежитии сможет купить. Помимо квартиры наследники получат деньги от продажи машины певицы. Но там суммы будут еще скромнее – иномарку Легкоступова брала в кредит и не успела с ним полностью рассчитаться.

За 40 дней до смерти, Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С загородным домом артистки в Павловском Посаде все еще сложнее. На него помимо вдовца, детей и матери артистки претендует ее второй муж, Алексей Григорьев. Двухэтажный загородный дом может стоить около 15 миллионов рублей.

Тем временем, проверка по факту смерти артистки продолжается. Сейчас проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая в том числе ответит на вопрос о качестве медицинской помощи. Напомним, медики наркологической клиники вообще не заметили, что у певицы черепно-мозговая травма.

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