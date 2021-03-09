Споры вокруг Манижи: Возрождение русских традиций или безвкусная тарабарщина

То, что девушка поет на языке Пушкина, не делает ее кандидатуру безупречной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мнения по поводу артистки, получившей право петь в Роттердаме под российским флагом, как принято говорить, разделились. Но есть ощущение, что тех, кто встретил сие странное решение с воодушевлением, все-таки больше. И основной аргумент в пользу Манижи - ее якобы неоспоримые преимущества перед своими предшественниками.

Однако отплясывать на костях певших по-аглицки биланов, гагариных и гариповых, размахивая при этом таджичкой Манижей как символом русского духа - занятие как минимум странное. Неужто всеобщее ликование связано исключительно с тем, что на конкурс отправляется исполнитель, непохожий на тех, что ездили на Евровидение прежде? Напомним, примерно так же общественность ликовала, когда год назад на евросмотр (в итоге не состоявшийся) делегировали группу Little Big: мол, а что - весело, задорно и, главное, не Серега Лазарев в сотый раз подряд. Ну а теперь-то вообще красота - помимо веселья и задора, есть еще и русский текст (кажется, на языке Толстого и Пушкина мы на Евровидении не пели со времен царя Гороха). Это ли не триумф национального самосознания, облеченный в присланные в поддержку Манижи эсэмэски?

Господа, очнитесь! Вам чудится здесь триумф и прорыв? В полуграмотной тарабарщине вы услышали продолжение традиций вышеупомянутых литературных классиков? В нахрапистой безвкусной девице вы разглядели носительницу загадочного русского духа? Если так, то он, загадочный дух, действительно себя проявил, но случилось это только в одном конкретном случае - когда большинство голосов во время телеэфирного отбора было отдано именно за эту артистку. Вот уж действительно прав был еще один классик - умом Россию не понять...

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