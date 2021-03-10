Даня Милохин оценит тиктоки школьников на конкурсе Мостуризма «Страна открытий»

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Мы уверены, в твоем городе или регионе есть крутое место. И скорее всего, не одно, а десятки. Пришло время рассказать об этом в TikTok. Это уникальная возможность стать амбассадором своего региона и популярным блогером.

Инициатор Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов для школьников – Комитет по туризму Москвы, который ранее придумал и запустил конкурс «Город открытий», посвященный только столице. Но затем идея выросла до федерального конкурса «Страна открытий». Его поддержали платформа TikTok и другие партнеры.

Конкурс важен, поскольку не только продвигает развитие внутреннего туризма на федеральном уровне, но и внутрироссийского молодежного туризма. Инициатива Мостуризма как раз позволит вовлечь школьников и молодежь в яркие и интересные социальные проекты.

Что даст участие в конкурсе? Ты получишь лайки и подписчиков на свой профиль, и прославишь свой регион. Твой тик-ток посмотрят режиссеры, известные блогеры. Амбассадором проекта стал Даня Милохин.

Как принять участие? конкурс «Страна возможностей» стартует с 9 марта в России. Любой участник может пройти онлайн-курсы, где топовые блогеры бесплатно научат актерскому мастерству и секретам создания успешных видео. Смотрим на сайте. И можно приступать к съемкам своего ролика. Если уже все знаете и умеете, просто берите гаджет и вперед снимать.

Пример можно посмотреть в TikTok Дани Милохина. Он расскажет о Москве и запустит челлендж, чтобы участники конкурса рассказали о своих городах. Победители станут туристическими амбассадорами своих регионов. То есть авторитетными, узнаваемыми персонами, которые больше всех достойны рассказывать о достопримечательностях своего города.

Участие в инновационном образовательно-туристическом проекте «Город открытий», наставничество от топовых блогеров, призы от партнёров конкурса, официальный статус амбассадора своего региона.

Главный приз — путешествие по стране. 85 победителей отправятся в поездку по России на поезде: ночью переезды, а днем – экскурсии по городам. Можно будет не только снять тонны нового контента в свой Tik Tok, но и познакомиться с такими же как ты молодыми людьми и стать одной командой амбициозных и представителей своих регионов.

«Я считаю, Всероссийский конкурс «Страна открытий» очень важным для развития молодежного туризма, поскольку наше подрастающее поколение получило возможность рассказать об интересных объектах и достопримечательностях родных регионов. Россия — самая красивая страна, и победители конкурса смогут в этом лично убедиться, отправившись в путешествие по разным регионам России на комфортабельном поезде Российских железных дорог. Искренне желаю всем ребятам успехов!», — рассказал Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

Как принять участие

Ролики на конкурс ждут с 9 марта до 11 апреля. 12-15 апреля будет проводится экспертиза конкурсных работ, а финал конкурса состоится 30 апреля в Москве. Возраст участников от 15 до 17 лет. Никаких анкет заполнять не нужно. Чтобы сообщить о своем намерении, нужно снять ролик о любимых туристических местах своего региона. Выложить его в Tik Tok c хэштегами #странаоткрытий и #названиегорода (Например, #Белгород).

Если остались вопросы, подробности на сайте.

Как сделать ролик, который победит

От каждого принимают только одно видео. Поэтому вложи в работу весь свой скилл и частичку сердца. Продолжительность ролика не более 3 минут.

Начни с видеовизитки. Лаконичное вступление: назови имя и фамилию, возраст и название номинации конкурса. Чтобы все не выглядело как сухая презентация, закончи эту часть вдохновляющей фразой о своем регионе.

С одной стороны, ролик не такой длинный, снимать много не придется. Но в этом и сложность: за ограниченное время дайте зрителю максимум информации. Следите, чтобы сюжет был ясным. После просмотра зритель должен остаться не с вопросами «Как и почему?», а с застывшим в голове «Вау! Я хочу сам это увидеть!».

Какими бы интересным не было место, о котором ты рассказываешь, никто не будет смотреть видео с плохим визуалом и неровным звуком. Дайте красивую картинку (без тряски, ряби и шумов), с хорошим голосом и музыкой.

Усилить эффект от ролика помогут грамотный монтаж и визуальные эффекты. Рисовать взрывы и драконов как в кино не нужно. Но пару субтитров, стильные переходы между кадрами — выделят твою работу.

О чем снимать видео

Про особенное место в родном городе. Ты в роли гида и на экскурсию к тебе пришла вся страна. Чем удивишь гостей? Сориентироваться поможет список номинаций конкурса.

Урбанистика: городские пространства, арт-объекты, необычная архитектура, памятники, тематические музеи, канатные дороги, смотровые площадки, здания, выполненные в разных архитектурных стилях, скульптуры

Биомедицина и биотехнологии: парки, медицинские кластеры, сети клиник, тематические музеи, научные и экспериментальные центры, клиники, научно-исследовательские центры вирусологии и биотехнологий, инновационные лаборатории, музеи медицины, фармацевтические компании, медицинские университеты и колледжи, специализированные центры помощи

Гуманитарные технологии: лучшие библиотеки, исторические музеи, современные стадионы, службы занятости населения, коворкинг-центры, корпоративные университеты, информационные агентства, городские думы, суды и юридические фирмы

Креативные индустрии: в этой номинации участники снимают ролик о культурных институциях, креативных кластерах, музеях и других объектах показа, театрах, студиях, творческих лабораториях, выставках современного искусства, музеях кино, мультипликационных студиях

IT и телекоммуникации: IT-компании, технопарки, тематические музеи, телецентры, компании сотовой связи, музеи радио и телевидения, научные парки, высокотехнологические корпорации, которые разрабатывают программное обеспечение

Энергетика: высокотехнологичные компании и промышленные производства, инновационные стартапы, тематические музеи, ТЭЦ, заводы, технопарки, инженерно-технические центры

Транспорт и космос: музеи транспорта, метро, автопарки, космические объекты, автомобильные заводы, тематические музеи, космодромы, планетарии, музеи освоения космоса и знаменитых космонавтов

Экология: зелёные бренды: парки, экошколы, промышленные предприятия, центры сортировки мусора, зеленые бренды, химические лаборатории, эколого-просветительские центры, высокотехнологические предприятия, лесные хозяйства, занимающие восстановлением леса

Science art: музеи, которые создают проекты, связанные с наукой и современным искусством, исследовательские центры с выставочными площадками

Россия глазами детей: Сними на видео, как твоя бабушка готовит осетинские пироги, покажи, какие самые интересные обычаи есть на черкесской свадьбе, расскажи, как татары встречают весну, какие традиции есть у казаков, как проявляется гостеприимство уральского народа, как отмечают праздники башкиры, какие корзины из бересты плетут на севере. А может, ты знаешь местный диалект или частушки?

Кто будет смотреть видео? В жюри популярные тревел-блогеры, тиктокеры, режиссеры и продюсеры.