Грандиозным скандалом закончился вечер памяти Василия Ланового

Народный артист СССР Василий Лановой скончался 28 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечер памяти Василия Ланового был приурочен к его сороковинам. Народный артист СССР скончался 28 февраля от осложнений после коронавирусной инфекции. Но вместе воспоминаний друзей и коллег произошла очень некрасивая история. В Доме кино уже заканчивали репетицию хор и оркестр, уже приехали артисты, которые должны были выступать, как вдруг Союз кинематографистов объявил, что запланированное мероприятие решено перенести на неопределенный срок…

- Мне объяснили это некими техническими причинами, - рассказал kp.ru один из организаторов мероприятия, президент Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо. – Никакой другой официальной информации нет. Все случилось за полтора часа до начала, когда уже приходили первые зрители. Я не говорю об артистах, музыкантах, огромном количестве детей из детских творческих коллективов – они уже были на месте. Все они до сих пор в шоке и недоумении.

- Кто проводил и что это было за мероприятие?

- Проводил его культурный центр «Слава». Василий Семенович много лет был нашим председателем правления. До него председателем был Юрий Васильевич Яковлев. Вечер памяти был не коммерческим мероприятием, билеты мы не продавали, были только пригласительные. На вечер должны были прийти те, кто хорошо знал Ланового, с кем он общался. Открывала концерт классическая музыка. Мы планировали показать фотолетопись творческой жизни Ланового. Должны были выступать артисты театра Вахтангова. Собрали фрагменты занятий Ланового со студентами Щукинского училище – эти архивные материалы мало кто видел. Большая часть вечера была посвящена кинематографу. Василий Ливанов должен был рассказать, как они с Лановым снимались в фильме «Коллеги», должна была петь песню из «Офицеров» Алина Покровская, о съемках в «Днях Турбиных» - рассказывать Валентина Титова. Мы ждали Тамару Гвердцители, Льва Лещенко, Людмилу Хитяеву, которую пришлось развернуть на полдороге. Уже приехала в Дом кино Лариса Лужина, когда стало известно, что вечер отменили. Те, кто все это организовал, хотя бы к возрасту своих коллег проявили уважение.

Вячеслав Моцардо и Василий Лановой. Фото из архива Вячеслава Моцардо

- Кто же это сделал?

- Как мне сказали, в Союз кинематографистов позвонил близкий родственник Василия Семеновича и настоятельно попросил, вечер памяти не проводить… После этого меня вызвал секретарь Союза по оргвопросам Михаил Калинин и, объяснив «техническими причинами», попросил освободить зал, хотя музыканты уже были на сцене...

- Вячеслав, вы так резко критиковали окружение Ланового за то, что они позволили Василию Семеновичу выступать в разгар пандемии. Он заразился коронавирусом, почти месяц лечился и умер в больницы. А теперь вы тоже организуете мероприятие, когда ограничительные меры еще не сняты. И приглашаете в том числе пожилых артистов, рискуя их здоровьем… Может быть, это и возмутило ваших оппонентов?

- Мне уже высказали такое предположение, что так мне отомстили. Но ведь наказали не только меня, но и сотни других людей. Василий Семенович такого никогда бы себе не позволил, он так никогда бы не поступил со своими коллегами, с детьми, которые приехали выступать, а им дали от ворот поворот… Если хотите мне что-то доказать, объясняйтесь со мной, при чём тут зрители, при чём артисты? Так могли поступить только люди, которые не уважали и не любили Василия Ланового.

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