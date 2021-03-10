Детей, которых мать пыталась заморозить в лесу в Новой Москве, взяли под опеку

Наталья Вазина приехала ночью в лес, разделась догола и сняла одежду с детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Почти месяц прошел со дня жуткого инцидента в Новой Москве. 33-летняя Наталья Вазина приехала ночью в лес около ЖК «Москвичка», разделась догола и сняла одежду с детей. После этого повела их по сугробам в чащу. Свидетелем стал местный житель, который вышел на прогулку с собакой. Он вызвал полицию.

В больницу привезли троих детей: старшему сыну Вазиной 10 лет, среднему два года, младшей дочке всего один год. Они поступили с обморожением. Мать также оказались в реанимации в критическом состоянии: к «ледяным» травмам добавился помутненный рассудок.

Позже выяснилось, что отец младших детей — московский ювелир Илья Клюев. Наталья была его любовницей. У бизнесмена есть жена и четверо детей. После инцидента, он приходил на ток-шоу. Заверил, что детей не бросит. Но на расспросы гостей о том, как он собирается совмещать семьи, ответить не смог.

— Детей забрали из Москвы и увезли в Чебоксары. Их взяли под временную опеку родственники матери. Ребята чувствуют себя хорошо, условия проживания хорошие, — сообщила корреспонденту kp.ru уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Федорова.

Позже выяснилось, что отец младших детей — московский ювелир Илья Клюев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как стало известно «Комсомольской правде», опеку оформил брат Натальи. Мужчина отказывается общаться с прессой.

Илья Клюев не ответил на звонок и на сообщения корреспондента «КП». В свои инстаграме он поделился с подписчиками:

— Дети будут жить в полной семье, ни в чем не будут нуждаться. Их мать в больнице, плачет о случившемся. Нет объяснений у нее. Надеемся, что ограничится все лечением в спец учреждении по месту прописки в Чебоксарах.

По документам Клюев является отцом только младшего ребенка. Старший сын Натальи от другого мужчины. Средний мальчик не имеет документов об установлении отцовства. Сам ювелир сказал, что потерял их.

Источник kp.ru в правоохранительных органах сообщил, что Наталья до сих пор находится в больнице. Она обвиняемая по уголовному делу о покушении на убийство малолетних. Ей грозит до 20 лет колонии. Суд по избранию меры пресечения проходил заочно — без присутствия Вазиной. Ее решено взять под стражу.

Впоследствии женщине предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Если ее признают невменяемой, то приговором может стать принудительное лечение.

Ранее «КП» подробно рассказывала историю любовницы ювелира, которая хотела заморозить детей в лесу. Подруги называют две версии причин, которые могли толкнуть женщину на преступление: помутнение рассудка на религиозной почве или несчастная жизнь в роли содержанки.