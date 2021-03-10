Какой серб нужнее России: комедиант или доброволец с Донбасса

Славиш навсегда остался в «русском мире». И в этом мире, всего оказалось поровну – равнодушных чиновников и добрых людей Фото: Личный архив

ДОЛГИ СОВЕСТИ

Никто бы не обратил внимание на эту историю из 2014 года, если бы не новость, на днях облетевшая все СМИ: «Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство!». Актер, действительно, известный, режиссер Михалков его очень любит и привечает. Скорее всего, он и помог актеру с гражданством. Надеюсь, оно пригодится Милошу.

Юрист и общественник Евгений Супер, написал у себя в «Фейсбуке»:

«Слева на фото сербский актёр Милош Бикович, который сегодня получил российское гражданство, чему мы без всякого сарказма рады. Справа на фото - серб Славиша Митрович, которому мы всеми силами пытаемся помочь получить российское гражданство уже скоро как год (не считая его собственных ранних попыток). Славиша не снимался в кино, он известен только тем, что в 2014 году поехал в Луганск защищать русских во исполнение данного обещания русскому добровольцу, который когда-то приехал в Югославию защищать сербов. Был тяжело ранен под Алчевском…».

История с обещанием, для нашего циничного времени просто невероятная. На первый взгляд. Я бы не поверил, если бы осенью 2014-го не повстречал на Донбассе бойца батальона «Восток» с позывным «Абдулла». Рафи Джабар, сын коммуниста из Афганистана. Воспитывался в Советском Союзе в специальном учебном заведении для детей партийных работников. СССР создавал для Афганистана элиту. На Донбасс «Абдулла», по его словам, приехал «отдать долг» - СССР или «русскому миру», что для Рафи было одно и то же. Был тяжело ранен – потерял обе ноги. Но, «Абдулле», гражданину России, было куда возвращаться.

Милош Бикович получил российское гражданство Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С сербом Славишем Митровичем все оказалось сложнее. В октябре 2014-го, оценив поток добровольцев и вняв просьбам «доброжелателей», сербский парламент очень вовремя принял поправки в уголовный кодекс – теперь, за любое участие сербов в военных конфликтах за рубежом, положен тюремный срок – 10 лет. Славиш навсегда остался в «русском мире». И в этом мире, всего оказалось поровну – равнодушных чиновников и добрых людей.

ГРУЗ ОБЕЩАНИЯ

Славиш отлично говорит по-русски, иногда, совсем без акцента. Хорошо знает английский – после войны на Балканах много лет работал механиком в Швеции. Сам он родом из Хорватии, из города Сплит. По профессии – военный моряк.

На Донбасс приехал в середине лета 2014 года, когда казалось, судьба восставших республик висела на волоске. Первый по счету серб-доброволец, приехавший на помощь братьям:

- Я попал в отряд «Призрак». Наша база была в Михайловке, под Алчевском. 28 августа базу разбомбил украинский Су-25, я получил два осколочных ранения – в живот и руку. Совсем немного воевал. Увидел много.

Славиш навсегда остался в «русском мире» Фото: Личный архив

- Как ты вообще попал на Донбасс? Почему?

- Воевал в Боснии во время гражданской войны в Югославии… 26 лет назад это было, я мальчишка был, - рассказал он kp.ru. К нам на позиции пришел русский парень, думаю он был из РДО («Русский добровольческий отряд», - авт.). И я его тоже спрашивал – «зачем ты приехал к нам?». И он меня спросил – «а если у нас такое же будет?». И я пообещал, что тоже приеду. Наш бункер обстреляла артиллерия, парня ранило очень тяжело…

Славиш рассказывает про мальчишку Артема из Алчевска, тяжело раненого при обстреле, спасти его не удалось, хотя серб пытался оказать ему помощь. Мать отдала Славишу игрушку Артема, он до сих пор возит ее с собой, как талисман. Через несколько дней Славиш был ранен и начались его земные мытарства.

Год восстанавливался после ранения. Уехал в Новосибирск - позвали неравнодушные люди. Жил и работал там – «очень холодно», грустно говорит Славиш. Чуть позже приютили казаки из Тулы, помогли с жильем и работой. Между скитаниями, успел получить паспорт ЛНР – хоть какой-то документ. Последние два года жил в Москве, работал начальником охраны в какой-то фирме, закрывшейся из-за пандемии прошлой весной. Найти работу в России, человеку, который не может поднимать тяжести и с паспортом ЛНР … сложно. Хотя, Славиш сказал мне, что была бы работа и какой-то угол, он готов ехать – «от Москвы до Камчатки».

Я пытался выяснить, как продвигается его оформление российского гражданства, на каком этапе, что нужно сделать… Но Славиш не смог толком объяснить, лишь сказал, что в ближайшие дни опять едет в миграционный центр в Сахарово. В наших миграционных делах без юриста не разобраться. Серб дал мне телефон женщины, которая его прописала. Она же пытается разобраться с его документами и с его судьбой.

Славиша не снимался в кино, он известен только тем, что в 2014 году поехал в Луганск защищать русских Фото: Личный архив

«ОН ЗА СЕБЯ НИКОГДА НЕ ПОПРОСИТ»

Моя собеседница очень точно ответила на мой вопрос: «На какой стадии оформление гражданства»?

- Ни на какой. Я прописала Славиша, потому что у него паспорт ЛНР и ему нужна регистрация. А вот куда ехать…как оформлять, мы не понимаем. Съездили в МВД, в МФЦ, в миграционный центр в Сахарово. Я знаю только, что он попадает под закон о получении гражданства в упрощенном порядке, как гражданин ЛНР. А дальше не понимаю, что делать.

Я слушал Наталью, и почему-то представил фантастическую встречу в очереди из среднаазиатских мигрантов в Сахарово двух сербов – Милоша и Славиша. С номерками в руках и папками с документами… Наталья, как я понял, не была избалована предложениями о помощи и торопясь говорила о своем подопечном с какой-то неземной теплотой:

- Вы понимаете, Славиш, он же очень скромный и терпеливый. Он за себя никогда не попросит. И не пожалуется. Он очень аккуратный, золотые руки, непьющий… Россию очень любит и за все ей благодарен. Поможете ему?

Я почему-то вспомнил мой последний вопрос во время разговора со Славишем. Вопрос был дежурный, некорректный, но я был обязан его задать:

- Ты не жалеешь, что поехал на Донбасс?

И человек, которого на родине ждет 10-летний срок, без угла и работы и с огромным шрамом от осколка, сказал как-то не по-русски твердо:

- Нннет! Ни секунды!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

КТО ПОМОЖЕТ?

Украинская пресса очень «любит» историю Славиша. И есть доля правды в этих злых заголовках: «Сербский доброволец стал бомжом», «Воевавший за русский мир серб никому не нужен».

При этом у государства Израиль есть и была организация «Сохнут», которая собирала по всему миру осколки целого и вывозила части разделенного еврейского народа на землю обетованную. Да, проверяя, устанавливая степени родства, национальную и религиозную принадлежность, но – вывозила на Родину. И большинство евреев, иногда после сотен лет изгнания, все-таки возвращались домой и была в этом великая справедливость.

У нас пока много говорится о геополитическом влиянии России, о разделенности нашего народа, о том, что нужно поддерживать друзей России всеми силами. Славиш – друг, доказавший это пролитой кровью. И все, «всем спасибо, все свободны?». Я вот не смог сходу найти организацию, которая занялась бы его судьбой.

«Россотрудничество»? Не их компетенция. Вот если бы Славиш сидел в сербской тюрьме «за Донбасс» по статье «наемничество» - тогда, да.

Миграционная служба? Смешно, у таких организаций во все времена задача обратная – контролировать и не пускать.

Тогда кто? Только неравнодушные люди, помогающие Славишу много лет, общественники и журналисты, которым не все равно. Может быть подключатся юристы или люди, которые знают, что нужно делать Славишу, какие документы собрать? Может быть есть возможность помочь Славишу с работой?

Адрес для связи steshin@kp.ru

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