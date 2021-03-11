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Политика11 марта 2021 14:55

Готова ли Япония к войне ради возвращения Курил?

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец оценил последние шаги Японии по Курильскому вопросу
Виктор БАРАНЕЦВиктор БАРАНЕЦ
Комментарии (4)Комментарии (4)

Японские артиллеристы во время учений, лето 2019 г.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мечтающая о возвращении Курил Япония уже много раз предлагала России (и даже требовала) вернуть острова. И только после этого, по мнению Токио, можно вести разговор о заключении мирного договора. Москва же настаивает на том, что Япония должна прежде признать итоги Второй мировой войны. Токио от этого отказывается, ибо в таком случае ее претензии на Курилы становятся юридически безосновательными. Из-за этой тупиковой позиции Японии вопрос не решается. И вот в последнее время в стране Восходящего солнца стали все чаще звучать призывы к силовому решению проблемы "северных территорий". Для этого, например, предлагается многократно усилить японские военно-морские силы (ВМС).

Что уже и делается с прицелом на те же Курилы. Тем временем в Токио звучат и другие призывы. Вот такие: "Чтобы решить проблему территориального спора с Россией о принадлежности Южных Курил в пользу Японии, Токио необходимо пригрозить блокадой морского сообщения между островами и материковой российской территорией.

Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами" - такое заявление на днях сделал японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао (его статья опубликована в японском Newsweek). Но и это еще не все:

Тот же Каватао советует своему правительству: "Токио должен дождаться момента, когда Россия политически ослабнет на международной арене до уровня 1990-х гг., а пока этого не случилось — доказать мировому сообществу, что итоги Ялтинского соглашения 1945 г. само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией.

Японский политолог Акио Каватао. Фото: spbu.ru

Японии следует в отношениях с Россией также добиваться создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса, не создавая излишнего ажиотажа.

Такие "настроения" Япония уже создавал в начале 90-х, когда приглашала к себе российских сторонников возращения Курил и дарила им яхты, машины и музыкальные центры. Но куда интересней сейчас вопрос о блокировании проливов. Как можно это себе представить? Японские военные корабли "встанут цепочкой" в проливах? И закроют выход из них российских военных кораблей и подлодок? На каком основании? Тут можно не сомневаться, что наши корабли попытаются протаранить себе маршрут, а затем и откроют огонь на поражение. А это - война! И тут стоит напомнить японцам, что в составе нашего Тихоокеанского флота есть корабли и подлодки, вооруженные не только обычными, но и ядерными средствами поражения противника. А война в проливах Лаперуза и Сангарском может перекинуться и в Токио.

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