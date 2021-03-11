Депутат Новиков отреагировал на слова японского политолога о блокировке проливов между Курилами и материком

В Японии слова подняли вопрос Курильских островов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на слова японского политолога и бывшего дипломата Акио Каватао. Он призвал не исключать возможности блокировки проливов между Южными Курилами и материковой частью России для решения «территориального вопроса».

По мнению парламентария, создается ощущение, что в Японии снова решили «обострить проблему «северных территорий». Это случается периодически, но ничего нового в ситуации нет.

- Российская позиция сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории, - напомнил депутат в беседе с RT.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крутченко отметил, что подобные угрозы являются посягательством на права и свободы жителей российских островов.

- Всевозможные блокады и прочее - это вообще-то ограничение прав и свобод граждан, которые проживают на этих островах, наших соотечественников. Права на передвижение, права на получение медикаментов, продуктов питания и так далее, - заключил уполномоченный в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось, что Акио Каватао призвал японское правительство должно заблокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский) – основные маршруты снабжения и между материковой частью России, и четырьмя Курилами.