Загадки антител: когда даже высокий уровень не спасает от тяжелого коронавируса

Даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Фото: ИВАНОВА Диана

Уровни антител после болезни или вакцинации от коронавируса сегодня обсуждают едва ли не чаще, чем погоду. И даже те, у кого никогда не было положительного теста на ковид, периодически сдают анализы в надежде найти признаки, что организм защищен от инфекции. Большинство людей убеждены: чем выше титр (уровень) антител, тем надежнее защита. Однако данные исследований показывают, что все не так просто. А порой и вовсе обстоит совершенно иначе, чем представляется многим из нас. О парадоксах и загадках антител к коронавирусу и их реальной роли в противостоянии COVID-19 мы поговорили с иммунологом, кандидатом медицинских наук, гендиректором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

Загадка 1: симптомов не было, антитела стремятся к нулю, а защита есть?

Научная команда из Сингапура при участии исследователей из Франции и Великобритании изучила образцы крови пациентов, бессимптомно перенесших ковид. Титры антител у них были намного ниже, чем у больных с симптомами, а то и вообще стремились к нулю. Однако оказалось, что у всех без исключения участников исследования после встречи с коронавирусом возник так называемый Т-клеточный иммунитет. Поэтому, скорее всего, даже бессимптомники не окажутся совсем уж беззащитными при новом столкновении с инфекцией, предполагают ученые.

- Специфический (то есть направленный против конкретного возбудителя болезни. - Ред.) клеточный иммунитет - важнейшее звено в защите от инфекций, - поясняет Николай Крючков. - Однако при разных инфекционных заболеваниях вклад клеточного и гуморального иммунитета (антител) в защиту нашего организма различается. При каких-то болезнях преимущественное значение имеет клеточная составляющая иммунной системы (Т-лимфоциты) - например, при заражениях внутриклеточными простейшими, туберкулезом, опоясывающим лишаем. В других случаях более весомую роль в борьбе с инфекцией играют антитела. Точно так же и вакцины различаются по особенностям вызываемого ими иммунитета. Как обстоит дело в случае с COVID-19, пока сказать сложно, нужны дополнительные исследования.

Иммунолог Николай Крючков

В то же время мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определенные виды иммунных Т-клеток есть. В какой степени и как долго они будут давать защиту от заболевания - пока опять же неизвестно.

В целом такие данные можно считать потенциально перспективными, считают эксперты. В том числе, исходя из этой гипотезы, можно предполагать, что и вакцинированные люди с минимумом антител или даже их отсутствием все же получают защиту от ковида. Такое возможно, если у них формируется Т-клеточный иммунитет. «Однако у какого процента людей одно лишь это звено иммунитета будет обладать протективными (защитными) свойствами - еще предстоит выяснить», - подчеркивает Николай Крючков.

ВОПРОС В ТЕМУ

Как проверить Т-клеточный иммунитет

В широкой клинической практике анализ на Т-клеточный иммунитет сейчас не применяется. Такие тесты проводят единичные исследовательские, лабораторные и медицинские центры по цене порядка 15-20 тысяч рублей. Однако эксперты поясняют, что особой ценности для отдельного человека полученные данные пока не имеют. Ведь еще неизвестно, какие показатели Т-клеточного иммунитета можно считать «хорошими», а какие - «плохими».

«Тем не менее, достаточное количество антиковидных Т-лимфоцитов киллеров и хелперов (разновидности клеток иммунной системы. - Ред.) наверняка важно в борьбе с новой коронавирусной инфекцией», - отмечает Николай Крючков.

Для определения такого количества нужно дождаться, пока будут завершены соответствующие исследования.

Тесты на т-клеточный иммунитет сегодня в России проводят единичные исследовательские, лабораторные и медицинские центры по цене порядка 15-20 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Загадка 2: когда антитела не помогают, а тормозят борьбу с инфекцией

Еще одна научная работа показала, что антитела к коронавирусу отнюдь не всегда играют роль ангелов-спасителей. В некоторых случаях эти «бойцы» иммунной системы могут ослаблять противовирусную защиту, что способствует более тяжелому протеканию болезни, предупреждают авторы статьи в авторитетном научном журнале Nature.

- Судя по всему, это врожденная особенность иммунной системы некоторых людей, - поясняет наш эксперт. - Определенные виды антител, вырабатывающихся в ответ на вторжение коронавируса, имеют такое строение, что тормозят работу интерферонов. Это белки иммунной системы, которые появляются на ранних этапах заражения и принимают активное участие в уничтожении инфекции. Если возникают преграды для их работы, вирус активнее размножается и повышается риск перехода болезни в тяжелую форму.

У кого из нас могут возникать «тормозящие» защиту антитела - пока загадка, непредсказуемое явление. Однако само по себе знание о таком факте открывает перспективы для дальнейшего изучения причин и разработки способов предотвратить тяжелое течение COVID-19.

Загадка 3: вакцины могут сохранять эффективность против новых вариантов коронавируса, даже если антитела после таких прививок слабее защищают от мутировавших штаммов

Такой новостью порадовали ученые Центра инфекционных заболеваний и исследований вакцин Института иммунологии Ла-Хойи (Калифорния, США). Специалисты протестировали плазму крови пациентов, привитых вакцинами американских компаний Pfizer и Moderna. Оказалось, что она вполне успешно нейтрализует новые, в том числе более заразные и агрессивные штаммы коронавируса - британский, южноафриканский и бразильский.

- В данном случае мы снова возвращаемся к Т-клеточному иммунитету, одному из звеньев защиты от коронавирусной инфекции наряду с гуморальным иммунитетом (антителами), - раскрывает секрет Николай Крючков. - Если пояснять упрощенно, в ряде случаев - в зависимости от видов вакцин - Т-клетки иммунной системы оказываются не чувствительны к тем мутациям коронавируса, из-за которых слабее работают антитела.

«Однако еще раз хочу подчеркнуть, что мы до сих пор не знаем, насколько эффективно защищает от болезни Т-клеточная составляющая иммунитета, - уточняет эксперт. - Лабораторные эксперименты с нейтрализацией коронавируса плазмой крови вакцинированных вовсе не равноценны встрече с инфекцией в реальной жизни. Поэтому заведомо утверждать о сохранении высокой эффективности вакцин при распространении новых вариантов коронавируса на основании подобных опытов мы все-таки не можем. Однако в любом случае, даже при некотором снижении эффективности, прививки, безусловно, остаются важнейшим инструментом борьбы с эпидемией».

Ученые до сих пор не знают, насколько эффективно защищает от болезни Т-клеточная составляющая иммунитета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Подобный эксперимент - с тестированием сыворотки крови вакцинированных против новых штаммов коронавируса - провели и российские ученые в новосибирском научном центре «Вектор». Как рассказала «КП» замруководителя центра Татьяна Непомнящих, в лабораторных условиях вирус был нейтрализован и с помощью биоматериала привитых «Спутником V», и вакцинированных «ЭпиВакКороной». «Мы не можем сказать, что это на 100% гарантирует защиту от заражения людям в повседневной жизни, но вероятность хорошей защиты высока», - отметила Непомнящих.

Загадка 4: почему заболевают люди с высоким уровнем антител

Такие случаи уже зафиксированы. Увы, высокий уровень антител действительно не гарантия столь же мощной защиты от ковида, подтверждает иммунолог Николай Крючков.

- Во-первых, разговоры о «высоком» или «низком» уровне антител, как правило, вообще некорректны, - поясняет эксперт. - Тест-систем и их видов огромное количество, поэтому зачастую результаты из разных лабораторий несопоставимы. Но даже если мы возьмем несколько человек, сдавших аналогичный анализ в одном месте, то более высокий титр антител у кого-либо из них совершенно не обязательно будет означать лучшую защиту от COVID-19. Как минимум потому, что на самом деле протективный (защитный) эффект дает лишь небольшое количество антител определенных видов. Остальную же массу антител, по большому счету, с точки зрения защиты можно считать «мусорными».

У кого и какая доля антител после вакцинации будет протективной, предсказать нельзя, говорит специалист. И анализов таких в обычных медицинских лабораториях не делают (только в редких научно-исследовательских центрах). Но с учетом того, что в клинических испытаниях зарегистрированных вакцин подтверждена их высокая эффективность, можно сделать вывод, что в среднем у большинства привитых возникает необходимое количество защитных компонентов. Независимо от общего уровня антител.

Что касается причин заболевания при относительно высоком общем титре антител, то эксперты называют, в частности, такие:

- если организм в целом ослаблен - из-за тяжелых хронических заболеваний, в силу преклонного возраста и т. п., то может возникать «брешь» в защите, несмотря на наличие антител;

- в группе повышенного риска заболевания или повторного заражения даже при наличии антител находятся люди, чья иммунная система угнетена постоянным приемом определенных препаратов (иммуносупрессоры после трансплантации органов, химиотерапия у онкобольных);

- низкое количество протективных (защитных) антител при их общем высоком уровне.

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