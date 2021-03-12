"Золотая малина-2021": за сомнительные премии сразятся Брюс Уиллис, Харрисон Форд и Роберт Дауни-младший

Робер Дауни-младший в фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

На Малиновой улице юбилей - впервые премия за самые сомнительные кинодостижения "Золотая малина" была вручена в марте 1981 года. И, несмотря на то, что в 2020-м по объективным причинам фильмов, как хороших, так и плохих, было выпущено немного, за океаном легко придумали, кому наклеить на лоб ярлык неудачника.

Итак, в юбилейный для "Малины" год больше всего "повезло" фильму "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Эта картина в жанре фэнтези собрала шесть номинаций, в том числе в самых "престижных" категориях - "Худший фильм", "Худший актер", "Худший режиссер". История про доктора Дулиттла, умеющего разговаривать с животными и пускающегося на поиски некоего снадобья для спасения жизни королевы, и впрямь получилась неуклюжей, хотя вбухали в нее $175 миллионов. В прокате картина с треском провалилась, критики тоже были, мягко говоря, не в восторге.

Роберт Дауни-младший, сыгравший в фильме главную роль, номинирован не только на звание "Худший актер" - в его активе (точнее, пассиве) попадание в номинацию "Худший экранный дуэт". И здесь уже авторы премии глумятся не над кем-то из партнеров Железного человека, а над его... речью. Дело в том, что по сюжету доктор Джон Дулиттл - валлиец, и американцу Дауни пришлось имитировать специфический акцент уроженцев Уэльса. Получилось откровенно плохо - именно поэтому в дуэтной номинации актер прописан так: "Роберт Дауни-младший и его совершенно неубедительный валлийский акцент".

Кстати, в этой же номинации присутствует легендарный Харрисон Форд - его угораздило вляпаться в "Золотую малину" из-за фильма "Зов предков", в котором его герой путешествует по Северной Америке с собакой. Собаку нарисовали на компьютере, а результат наглядно отражен в том, как Форд заявлен в номинации дуэтов: "Харрисон Форд и его явно поддельный компьютерный пес".

Харрисон Форд в фильме «Зов предков»

Из других звездных претендентов на "Золотую малину" стоит отметить Брюса Уиллиса, который уже забыл, когда последний раз снимался в приличном крупнобюджетном фильме. Крепкий орешек отмечен в номинации "Худший актер второго плана" сразу за три "шедевра" - "Приказано: уничтожить", "Дожить до утра" и "Брешь". Все три картины - примитивные малобюджетные боевики, за которые 65-летнему Брюсу должно быть откровенно стыдно.

В той же номинации присутствует и еще один уважаемый ветеран - Арнольд Шварценеггер. Его отметили за навеянную произведениями Гоголя картину "Тайна печати дракона", в создание которой большой вклад внесли наши соотечественники - режиссером стал Олег Степченко, в кадре мелькают Игорь Жижикин, Юрий Колокольников и даже Павел Воля. Если Арнольд получит приз, нам будет чем гордиться.

Арнольд Шварценеггер в фильме «Тайна печати дракона»

Стоит также отметить, что в актерских номинациях фигурируют такие звездные люди, как Адам Сэндлер (за фильм "Хэллоуин Хьюби"), Кейт Хадсон ("Мьюзик") и Шайа ЛаБаф ("Выбивая долги").

Победители премии "Золотая малина"-2021 будут названы 24 апреля.

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