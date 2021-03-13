Десяткам тысяч пенсионерам увеличат дополнительные выплаты: кому и на сколько

У ряда пенсионеров в 2021 году увеличится размер дополнительной выплаты. Фото: Shutterstock

У ряда пенсионеров в 2021 году увеличится размер дополнительной выплаты. Это следует из подготовленного Минтрудом проекта постановления о индексе роста среднемесячной заработной платы за 2020 год.

Индекс этот используется для определения размера доплаты к пенсии, на которую имеют право летчики и работники угольной промышленности, отработавшие в своей отрасли определенное количество лет (см. ниже). Предлагается установить его в размере 1,06.

Почему именно такие цифры и что они значат? Потому что, по данным Росстата, темп роста среднемесячной начисленной зарплаты за 2020 год составил 106%. То есть, если по-простому, средняя начисленная зарплата увеличилась за год на 6%. Но схема расчета заслуженной доплаты к пенсии зависит не только от этой цифры, она несколько сложнее. Дело в том, что тут задействован отраслевой механизм дополнительной поддержки своих пенсионеров. То есть работодатели в соответствующих отраслях переводят за своих работников еще и дополнительные взносы — сверх тех, что полагается перечислять в Пенсионный фонд по общему правилу. От размера перечисленного размер дополнительных выплат также зависит. Как и от былой зарплаты пенсионера, выслуги лет сверх минимально необходимой для доплаты и т. п. - формула очень сложная.

Доплата к пенсии — самостоятельная социальная выплата, с размером самой пенсии ее величина не связана.

По данным Минтруда, сейчас пенсионеров-летчиков, которые получают заслуженную доплату, - 38 тысяч человек. Ее средний размер — 7468 рублей. С угольщиками так: получают доплату 52,8 тысяч человек, средний размер допвыплаты — 3486 рублей.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

- Летчики и ряд других членов экипажей воздушных судов гражданской авиации (весь список утвержден постановлением правительства от 14 марта 2003 года N 155), при выслуге лет для мужчин – не менее 25 лет, для женщин – не менее 20 лет (при оставлении по состоянию здоровья летной работы в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, для мужчин - не менее 20 лет, женщин - не менее 15 лет).

- Лица, работавшие в организациях угольной промышленности:

не менее 25 лет - непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт,

не менее 20 лет - в качестве работников ведущих профессий: горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.