«Песня — просто ужас!»: За три дня клип Манижи для «Евровидения-2021» набрал 2,5 миллиона просмотров в Youtube

Иностранцы в восторге, а русские зрители продолжают источать ксенофобию. Фото: Максим ЛИ

Самый популярный и залайканный комментарий под выступлением Манижи на официальном канале «Евровидения» в Youtube такой:

«Русские: Песня просто ужас.

Иностранцы: It's so different, i like it! («Это так необычно, мне нравится!»).»

Примерно такая же картина и на поле дискуссий по поводу выступления России на «Евровидении-2021». Против Манижи Сангин выступила целая армия хейтеров. Все, кто ненавидит это шоу. Все, кто не слышал ни одной песни этой певицы, с двух лет живущей в Москве. Все, кто не участвовал в национальном народном голосовании.

Вдруг восстали, словно диванная терракотовая армия, и взялись поливать артистку помоями. Ей пеняют на то, что она родилась в Душанбе — и была вынуждена сбежать от гражданской войны, когда их дом разбомбило.

Ее называют феминисткой — хотя Манижа много раз говорила, что не имеет к этому движению никакого отношения.

За три дня клип Манижи для «Евровидения-2021» набрал 2,5 миллиона просмотров в Youtube. Фото: Максим ЛИ

Ее обзывают лесбиянкой — хотя и к однополой любви девушка никакой страсти не выказывала.

А еще предлагают вернуться на родину, хотя у певицы больше 16 лет российский паспорт.

В это время клип на песню Russian Woman в Youtube (хотя это даже не срежиссированное выступление, а всего лишь сырой номер для голосования в эфире Первого канала) продолжает набирать и набирать просмотры. За день — 1 миллион, за три дня — 2,5 миллиона просмотров.

Более того, иностранцы записывают специальные ролики — реакции на выступление Манижи.

На настоящий момент у клипа в два раза больше лайков, чем дизлайков — более 100 тысяч «за».

