Убитая горем Светлана Моргунова изменилась до неузнаваемости

Фото: стоп-кадр программы НТВ «Ты не поверишь!»

На днях знаменитому диктору советского ТВ Светлане Моргуновой исполнился 81 год: свой день рождения телеведущая отметила 7 марта, накануне Международного женского дня. Однако, Светлане Михайловне уже давно не до праздников. Схоронив единственного сына в мае прошлого года, она замкнулась в себе и стала затворницей.

В честь дня рождения к звезде пришли волонтёры, но дальше порога Моргунова их не пустила. Некогда образцовая диктор встретила нежданных гостей без привычной прически и макияжа, кутаясь в плед. В таком виде ее вряд ли узнали бы даже самые преданные поклонники...

- Извините, что я вот так, - растерялась телеведущая (кадры этой встречи волонтёры отправили на НТВ. - Ред.). У меня горе, сын погиб... Теперь рядом только невестка и внучка. Они меня не забывают, все время здесь.

- Как ваше здоровье? Нужны ли продукты, лекарства? - поинтересовались волонтёры.

- Здоровье ужасно! Ну какое может быть здоровье? Настроение тоже отвратительное, потеряла сына...

Сейчас, кроме родственников, за Светланой Моргуновой постоянно ухаживает сиделка. Оставлять убитую горем мать одну семья не рискует. Говорят, смерть сына так подкосила женщину, что она стала искать утешение в алкоголе. Впрочем, слухе о пагубных пристрастиях Моргуновой ходили и раньше, но за знаменитую родительницу всегда вступался любимый наследник. Теперь это сделать некому.

Напомним, 52-летний Максим Моргунов, сотрудник музея-заповедника «Коломенское», весной прошлого года заразился коронавирусом от своего коллеги. 10 дней он боролся с болезнью, выполняя все назначения врачей. Лечился один дома, отправив семью на дачу от греха подальше. Однако, когда близкие уже надеялись на выздоровление, произошло страшное. Днём 19 мая мужчина ещё разговаривал с родными по телефону, говорил, что идёт на поправку, а уже вечером перестал выходить на связь. Его смерть стала совершенно неожиданной для семьи, ведь на самочувствие Моргунов не жаловался, и даже «Скорую» не вызывал. Возможно, просто не успел...