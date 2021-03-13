"Спартак" сыграл с "Динамо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спартак победил Динамо со счетом 2:1 в главной игре 22 тура чемпионата России. Исход поединка решил точный удар с пенальти во втором тайме поединка. Благодаря этому успеху "Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, вытеснив оттуда московский ЦСКА. Ранее армейцы проиграли в Туле 1:2.

Что интересно и примечательно - все три гола в этой встрече забили игроки "Спартака". На 18-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник Павел Маслов. Но на 30-й минуте встречи полузащитник спартаковцев Виктор Мозес сделал счет равным, воспользовавшись пасом форварда Александра Соболева. Первый тайм матча Динамо - Спартак завершился вничью 1:1.

В начале второй половины поединка "Спартак" смог забить такой важный для себя гол. В штрафной "Динамо" рукой сыграл защитник хозяев Дмитрий Скопинцев. Судья матча пошел смотреть видеоповтор и был беспощаден - пенальти! Александр Соболев пробил мощно по центру. Этот гол стал победным. Итоговый счет матча Динамо - Спартак - 2:1 в пользу спартаковцев.

"Спартак" после победы над Динамо с 41 очком теперь - второй в РФПЛ, "Зенит" при 45 баллах - первый, ЦСКА - третий, набрав после 22 матчей 40 очков. "Динамо" остался на пятой позиции, набрав 36 очков.