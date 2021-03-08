Леонид Федун — о реакции Тедеско на победу «Спартака»: «Хорошо, что он матерится на немецком или итальянском языке, а я на русском»

Леонид Федун Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский «Спартак» разгромил на своём поле «Краснодар» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги — 6:1. Дублем отметился Александр Соболев, который праздновал в этот вечер день рождения, и Джордан Ларссон. Ещё по голу в ворота «быков» забили Квинси Промес и Эсекель Понсе.

Президент «Спартака» Леонид Федун наблюдал за уверенной победой своей команды из президентской ложи. После матча бизнесмен поделился впечатлениями от игры, появившись перед журналистами с нескрываемой улыбкой на лице.

— Как говорил Черномырдин: «Никогда такого не было, и вот опять». Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. Надо сказать, что «Краснодар» — очень комфортная команда для нас, которая сама играет и нам даёт. Футболисты, которые у нас есть, проявило себя в лучшем виде.

Могло быть и 8:2, могло быть и 10:3. Но результат должен был быть один — наша победа. Надо посмотреть статистику. Я думаю, что по возможным голам было бы как раз 10:3, 10:4. Мы сегодня по-любому переиграли. Да, в футболе нужна удача, сегодня она была на нашей стороне, — заявил Федун.

Компанию Леониду Арнольдовичу в ложе составил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, который не смог присутствовать на скамейке запасных из-за трёхматчевой дисквалификации. Главные вопросы Федуну были заданы именно про Тедеско. Напомним, немецкий специалист заявил, что покинет команду по окончанию сезона.

— Хорошо, что он матерится на немецком или итальянском языке, а я на русском. Это футбол, футбол — это всегда боление, нервы, переживание. Ни о чём позитивном мы с ним не говорили. Он очень нервный, — смеясь отвечал президент красно-белых. — Я его позвал в президентскую ложу. Мне надо было понять, как это всё происходит и заряжаться его энергией.

Изменился ли он после слов об уходе? Никак. Такой же энерджайзер. Прикольно с ним. Сегодня он мне показывал, почему кто-то из футболистов играет плохо, и что надо сделать, чтобы это улучшить. Он принял решение (об уходе по окончанию сезона — прим. ред), как я понимаю, даже не он, а семья, поэтому там бесполезно.

Было четыре поражения, и это беспокоило. Когда он (Тедеско — прим. ред) объявил команде об уходе, футболисты играли неудачно. А сегодняшний матч доказал, что команда предана тренеру, что команда нацелена зацепиться за Лигу Чемпионов. И вы видите, что качества у этих футболистов есть.

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