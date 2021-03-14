После смерти единственного сына актриса Раиса Рязанова живет у чужих людей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Раиса Рязанова в начале 2020 года похоронила единственного сына. После смерти заслуженного артиста России, 51-летнего Данилы Перова 76-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит" чуть не сошла с ума от горя. Спасло ее то, что она переехала жить к чужим людям. Артистку приютил коллега Александр Мохов.

Единственный сын Раисы Рязановой скончался в результате оторвавшегося тромба. Актриса со смертью наследника не может смириться и постоянно плачет. Звезда фильма "Москва слезам не верит" пропадает на Троекуровском кладбище, где похоронен Данила Перов. "Я не могу сказать, что это не проходит, но не дай бог никому. Я не знаю, что мне силы дает. Живу, может быть, по инерции", - говорит она.

У Рязановой есть невестка и взрослый внук. Но больше всех ей помогает актер Александр Мохов. Он приютил народную артистку в своем загородном доме. "Я очень рад, что Раиса Ивановна не отказалась и пока нас терпит на нашей территории", - поведал артист в эфире программы "Ты не поверишь!".

Рязанову как родную приняла вся семья Мохова. Его жена Ирина и четырехлетний сын Матвей очень трепетно относятся к актрисе. "Он меня Раечка зовет, какая же я бабушка - Раечка. Правда, «р» не выговаривает. Ну, как может", - говорит она о мальчике.

А про Мохова откровенничает: "Саша чуть ли не за шкирку взял меня и сказал: «Одевайся, поехали ко мне… Одевайся, не разговаривай». И все - увез! Не знаю, опека ли это или еще чего".

Александр вспоминает, что на Рязанову после смерти сына невозможно было взглянуть без слез. Потому актер и не раздумывал ни секунды, чтобы забрать ее жить к себе.

Раиса Ивановна продолжает играть в театре. У нее по 12 спектаклей в месяц. "Даже Паша Прилучный всегда говорил: «Раиса Ивановна, куда вам столько денег? Вы собрались Rolls-Royce купить или самолет частный?»", - делится Мохов. Он говорит, что Раиса Ивановна занимает особое место в его сердце.