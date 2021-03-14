В Никола-Ленивце Масленицу отпраздновали сожжением гигантского "замка корона-людоеда"

В проводах зимы приняли участие сотни человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 13 марта, в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области в честь празднования Масленицы сожгли гигантский 24-метровый замок из лозы. В проводах зимы приняли участие сотни человек.

Арт-объект создал основатель парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Николай Полисский. Сайт KP.ru подробно рассказывал о торжественной встрече весны в арт-парке под Калугой и о программе праздника.

Представление длилось "весь день, как один большой спектакль" Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейчас все думают об этой новой «чуме» — коронавирусе. И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, и все будут здоровы. Добро должно победить зло, а то хватит уже, надоело! - объяснил Полисский идею своего арт-объекта для проводов зимы. Его слова приведены на сайте парка "Никола-Ленивец".

Арт-объект создал основатель парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Николай Полисский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посетителей празднования масленицы также угощали "иммунноповышающими" блинами. Организаторы также отметили, что представление длилось "весь день, как один большой спектакль", а кострище стало завершающим этапом праздника.

Перфоманс "Масленица. Вакцинация" длился весь день Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внутри 24-метрового объекта в виде "гигантских ампул или замок корона-людоеда" - сено, бесхозные паллеты и ветки кустарников.

Добро должно победить зло, а то хватит уже, надоело! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, сожжение арт-объектов на Масленицу проводится в "Никола-Ленивце" уже 20 лет - с 2001 года. За это время в арт-парке сожгли "Бастилию", "Градирню", "Жар-птицу", "Медиабашню", "Пирамиду" и "Байконур".

В Никола-Ленивце Масленицу проводили сожжением гигантского "замка корона-людоеда" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2018 году Николай Полисский создал для проводов зимы арт-объект "Пламенеющая готика" - 30-метровый собор из веток и деревянного мусора. Вечером деревянное сооружение в готическом архитектурном стиле сожгли под звуки органной музыки. Перфоманс, как сообщал сайт KP.ru, спровоцировал общественный скандал. Многие посчитали сожжение конструкции, похожей на католический костёл, провокацией межконфессионального конфликта в России.