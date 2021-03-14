Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Наука14 марта 2021 12:20

Сергей Корсаков готовится стать первым российским космонавтом на Crew Dragon

Главы Центра подготовки космонавтов и "Главкосмоса" дали интервью Радио "Комсомольская правда"
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)

Сергей Корсаков готовится стать первым российским космонавтом на Crew Dragon

Российский космонавт-испытатель Сергей Корсаков готовится стать первым российским космонавтом на Crew Dragon, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов в эфире Радио "Комсомольская правда". Фрагменты его интервью публикует сайт KP.ru.

- Космонавты тоже знали, что такой сценарий возможен. Начались тренировки, подготовка и так далее. Мы тренировались и таким составом, и таким. А Корсаков теперь ближайший в очереди на полёт. В дальнейшем у нас планируются полеты смешанными составами, - рассказал Власов.