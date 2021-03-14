Сергей Корсаков готовится стать первым российским космонавтом на Crew Dragon

Российский космонавт-испытатель Сергей Корсаков готовится стать первым российским космонавтом на Crew Dragon, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов в эфире Радио "Комсомольская правда". Фрагменты его интервью публикует сайт KP.ru.

- Космонавты тоже знали, что такой сценарий возможен. Начались тренировки, подготовка и так далее. Мы тренировались и таким составом, и таким. А Корсаков теперь ближайший в очереди на полёт. В дальнейшем у нас планируются полеты смешанными составами, - рассказал Власов.