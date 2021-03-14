Владимир Шевченко, бывший шеф протокола Ельцина: Я был рядом с Наиной Иосифовной, когда ее поздравил по телефону Владимир Путин

Владимир Шевченко, бывший шеф протокола Ельцина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я сам сейчас пытаюсь дозвониться до Наины Иосифовны Ельциной (есть у меня один «секретный» телефон). Но мне это не удаётся - ее номер все время занят. Поэтому, пока вот - мой разговор с человеком, который всегда был близок к семье первого президента страны, и сейчас таковым остается..

- Алло, Владимир Николаевич! Это Александр Гамов. Пока не забыл - я отправил вам, как и обещал, две ссылки моих интервью с Валентином Юмашевым в «Комсомольской правде». Почитаете...

- Да, Саш, спасибо.

- Скажите, а вы сегодня, в день рождения Наины Иосифовны, прямо сами лично ее поздравили, да, ездили к ней домой?

- Конечно, конечно.

- Как она себя чувствует?

- Ой, слушай, нормально. Для нее, для ее возраста – прекрасно себя чувствует. В хорошем настроении.

В это время ей прислали поздравление, уже опубликовали сейчас, я по телевизору смотрю, - от Президента Владимира Путина. И цветы. И как раз он сам ей звонил – поздравил ее.

- Владимир Владимирович?

- Да.

- Что он сказал ей?

- Ну, что, я слушал ее разговор, что ли? Да прочитай, на сайте есть, что он ей написал, то и сказал.

- А вы что сказали?

- Слушай, когда свои люди говорят - здоровья, счастья, успехов, хорошего настроения. Ну, что я мог ей сказать? Что я должен был ей сказать? Ну, что ты говоришь, как говорится, своим близким в день рождения?

- Ну вот я, к сожалению, пока не дозвонюсь до Наины Иосифовны. Но я, например, всегда гордился, что Наина Иосифовна родилась в деревне Титовке, недалеко от моей малой Родины.

- Ну, это один раз сказать, каждый раз же не будешь повторять. Мы же ей говорили, она знает, что ты из Титовки.

- Нет, я (точнее, мой отец) из Слоновки, это сорок километров от Титовки ее. (В Шарлыкском районе Оренбургской области.)

И я, кстати, сейчас посмотрел фильм оренбургского телевидения, где рассказывается, как она в Оренбуржье жила, как училась. Как она в селе девчонкой росла…

- У нее есть этот фильм, они присылали нам его.

- Вы смотрели? Ее мама, оказывается, оренбургские пуховые платки вязали.

- Да, было дело.

- А что-то вы подарили сегодня?

- Нет, я ничего не дарил, у нас сейчас дарить нельзя, потому что мы на карантине.

- Ясно. Кстати, ковид, слава Богу, миновал ее? Она нормально выдержала всю эту пандемию?

- Да, она прививку сделала давно, все нормально у нее.

- Ой, какая молодец. Скажите, а дети поздравили уже? Или впереди ещё эти поздравления.

- Слушай, Саш, сейчас ты будешь делать ссылки на меня. Ради Бога, я тебе сказал, не знаю. Наверное, еще нет.

- Понял. Я, как всегда, на вас, Владимир Николаевич, конечно же, ссылки сделаю. Спасибо вам огромное. Чего бы я без вас делал?

- Ну, вот, видишь... Давай, пока.

ДОСЛОВНО

Владимир Путин - Наине Ельциной:

Вы щедро наделены ценными человеческими качествами - искренностью, добротой, отзывчивостью.

"Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес", - сказал в телефонном разговоре 14 марта, обращаясь к Наине Ельциной, Владимир Путин. Он добавил, что она щедро наделена ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, – "всегда внимательна к людям и стремится поддержать тех, кто нуждается в помощи".

"И, конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина", - отметил президент.

Он также пожелал Наине Иосифовне Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

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