Геннадий Зюганов: Прежде чем разбираться с «подозрительно бедными», надо ввести допналог для «подозрительно богатых»

Руководитель компартии отметил, что российским властям следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Геннадий Зюганов своеобразно откликнулся на сообщения в СМИ о том, что Минтруд предлагает перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям со слишком существенным, по российским меркам, имуществом.

«По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи «подозрительно бедным семьям». Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», - написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Руководитель компартии отметил, что российским властям также следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. По словам Зюганова , она устанавливает «требование соответствия доходов и расходов бюрократического сословия».

И вот мой диалог с лидером КПРФ...

- Товарищ Генеральный секретарь! Вы меня простите, пожалуйста, - в это Прощёное воскресенье - если что не так, иногда, может, меня заносит...

- Ну, ты много кому накостылял, тебе придется у всех просить прощения.

- Ну, у меня, если что, партбилет в кармане!

- Ну, если бы ты еще взносы в валюте платил, было бы совсем хорошо (смеётся).

- Так что, простите, я вас тоже за все прощаю, Геннадий Андреевич.

- Я тебя простил, вот пусть и Бог простит.

- Ясно. А вот вы в Прощёное воскресенье сделали такое довольно любопытное заявление, что надо разобраться с «подозрительно богатыми». Что вы имеете в виду?

- С кем разобраться?

- С «подозрительно богатыми», вы же сами написали.

- А-а. Доходы и расходы богатых. Откуда они берутся? Мы давно внесли предложения принять закон, что все недра принадлежат народу и каждому человеку...

- Что же тогда станет с олигархами-то?

- Речь идет о совершенно неправильных их доходах, о том, во-первых, чтобы они больше платили налогов, а, во-вторых, разобраться надо в деле, кто, собственно, разворовывает страну. Об этом речь идет.

- А много у нас «подозрительно богатых»?

- Много. Откуда взялись 104 миллиардера? Откуда? Что они особое создали?

И ещё жалуются: давайте еще им льготы. Какие им льготы?

А почему не развиваются новейшие технологии? Все советскую власть упрекают, а Сталин строил крупнейшие тракторные заводы, автомобильные, авиационные. Создали целые отрасли, стали впереди планеты всей. А сейчас гробят последнее, что создавала советская власть, сидят и только через трубу гонят то газ, то нефть. Собственно, даже не перерабатывают толком у себя.

Гордимся, что пшеницы много за кордон продали, а, если бы смололи и переработали, мы бы в два-три раза больший доход получили.

А цены прут… Я глянул за январь, в среднем они на 12% выросли. А на овощи и сладости - на 17%. Это полное безобразие!

- Товарищ Генеральный секретарь, я с вами абсолютно согласен. А что по поводу конвенции ООН?

- Ну, понимаешь, я имел в виду в принципе, что есть 20-я статья этой конвенции, которая, как я себе представляю, требует, чтобы люди не только декларировали доходы, но и расходы, крупные расходы.

Нам давно пора показать карат крупный и яхту нашего известного олигарха, которая оказалась крупнее боевого корабля. Вот это не просто подозрительно, это возмутительно…

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