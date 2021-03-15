Племянница Трампа: поражение на выборах не стало основным ударом судьбы для дяди

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Мэри Трамп, дочь покойного брата 45-го президента США, в беседе с журналистами рассказала, что основными ударами судьбы для Дональда Трампа явилось не поражение на выборах от Джо Байдена, а блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков в гольф проводить турнир на принадлежащем ему поле.

По словам племянницы экс-президента, эти события расстроили Дональда Трампа значительно сильнее, чем потеря главного поста в стране.

Отношения 56-летней писательницы и психолога с семьей бывшего главы Белого дома никак нельзя назвать теплыми: Мэри обвиняет дядю, а также его братьев и сестер в мошенничестве с наследством.

На выборах 2016 года Мэри Трамп открыто поддержала Хиллари Клинтон, а позже заявляла, что Дональд Трамп «совершенно не способен к управлению страной».

Также племянница экс-президента в прошлом году выпустила книгу с красноречивым названием «Слишком много и никогда не хватит: как моя семья создала самого опасного человека в мире», наделавшую много шума и практически сразу же ставшую бестселлером в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп ищет соседа: рядом с его жилищем продается особняк

Компания 45-го президента продает виллу рядом с клубом Мар-а-Лаго (подробности).