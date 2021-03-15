Бриллианты напрокат, голые наряды и одежда из простыни: лучшие, смешные и ужасные платья «Грэмми-2021»

Билли Айлиш стала самой обсуждаемой персоной на мероприятии Фото: REUTERS

В Лос-Анджелесе вручили музыкальную премию «Грэмми». На 63-й церемонии многие звезды встретились впервые за минувший год – из-за пандемии под запретом вечеринки, концерты и другие массовые мероприятия. «Грэмми» - первое исключение из правил. Однако в этом году звезд было гораздо меньше чем обычно. Кто-то не пришел из-за коронавируса, кто-то был занят, а некоторые бойкотировали церемонию из-за недовольства тем, как члены американской национальной академии искусства и науки звукозаписи выбирают номинантов. Однако праздник музыки состоялся. А это значит, что музыканты впервые после долгого перерыва выгуляли обновки своего гардероба. Мы со стилистом оценили наряды звезд и выбрали самые модные и неудачные образы.

19-летняя Билли Айлиш стала самой обсуждаемой персоной на мероприятии. В том числе и из-за «говорящего наряда». Певица получила «Грэмми» за «лучшую песню, написанную для визуальных медиа». Билли Айлиш написала «No time to die» с братом, а исполнила сама – композиция стала саундтреком к последнему фильму о Джеймсе Бонде, который покажут осенью.

Стилист Анвар Очилов рассказывает kp.ru о наряде Билли Айлиш: «Подруга модного дома Gucci демонстрирует созданный для нее костюм. Анималистический принт не самый простой в стилизации, а здесь он еще и в миксе с абстрактными мотивами. Так что рассматривать Билли Айлиш можно долго – фантазировать, собирая частицы картины с изображением хищника. Певица невысокого роста – 161 см, потому эта модель костюма ей подходит: удлиненный верх, лишь слегка расклешенные брюки. Здесь вы не увидите ультрамодных решений. Но этим и хорош индивидуальный подбор модели: костюм абсолютно в стиле и характере Билли Айлиш – творческий человек со «своими тараканами в голове». В данном случае лучшие дизайнеры в мире создают костюм для звезды, в котором она чувствует себя комфортно и модно. Элементов декора множества – и головной убор, и маска, которую певица стала носить еще до пандемии. Это опять же способ подчеркнуть индивидуальность, а еще сделать акцент на красивых глубоких глазах. Мастер по ноготочкам суперзвезды сделал их отдельным элементом декора. Накладные «кошачьи» коготки раскрашены в принт Gucci. Берем идею на вооружение и делимся с ней на следующем маникюре со своим мастером – продолжить таким способом образ на торжественном мероприятии интересный тренд, который периодически задает Айлиш».

Pассматривать Билли Айлиш можно долго Фото: EAST NEWS

31-летняя Тейлор Свифт получать награду за «альбом года» пришла в платье Oscar de la Renta и в этот раз получила больше всех комплиментов. Исполнительница и автор песен выбрала настолько яркое платье, что крупные украшения и другие элементы декора здесь были бы лишними. Тейлор Свифт справилась с заданием выглядеть модно на красной дорожке мероприятия: к любому рукоделию дизайнеры ведущих домов моды относятся трепетно – и даже к его имитации, а здесь целое собрание цветов, которые создавали вручную. Мини теперь носят «опасное», как у Тейлор, которой есть что показать и можно не стесняться – ноги у нее красивые. Ну и модные туфли на маленьких каблучках – шпильки у модниц больше не в почете. Первая мысль, которая возникла при обсуждении этого образа у наших дизайнеров – идеальное платье для концертного выступления Наташи Королевой, особенно если начинать его с песни «Подсолнухи».

Тейлор Свифт справилась с заданием выглядеть модно Фото: EAST NEWS

25-летняя Дуа Липа стала победительницей в номинации «лучший вокальный поп-альбом». На красной дорожке певица выглядит дорого и богато не столько потому, что выбрала Versace. А из-за бриллиантов (браслеты, кольца), которые весьма кстати к вечерним платьям. Анвар Очилов рассматривает образ певица: «Это откровенное платье Дуа Липы не скрывает ничего. Она справилась с задачей – выглядеть провокационно и модно, в этом звезде помогла актуальная сейчас сетка, ей разбавляют многие модели одежды». На сцене Дуа Липа пела также в Versace, но уже как настоящая дива – в шикарном вечернем многослойном платье, который превратил ее из дерзкой провокаторши в роскошную певицу. Главный элемент платья – пышные рукава, как известно, сейчас – чем объемнее рукава, тем круче образ.

Это откровенное платье Дуа Липы не скрывает ничего Фото: EAST NEWS

39-летняя Бейонсе получала награды в маленьком черном кожаном платье. Соблазнительное мини, открытые плечи, отлично декорированное декольте и куча «зажимов» - в итоге идеальное платье от Schiaparelli. По мнению дизайнеров перчатки здесь лишние, однако одна деталь решает все – золотые накладные ногти поверх кожи в тон длинным клипсам. Бейонсе умеет всегда выглядеть дорого, элегантно и ни как все. В этот раз ей вручили «Грэмми» в 4 категориях: «лучшая рэп-песня», «лучшее r&b исполнение», «лучшее рэп-исполнение», «лучшее музыкальное видео». Теперь в коллекции Бейонсе всего 28 статуэток «Грэмми».

Бейонсе получала награды в маленьком черном кожаном платье Фото: EAST NEWS

21-летняя Ноа Сайрус тоже выгуливали на красной дорожке платье из кутюрной коллекции. Schiaparelli. Однако именно этот наряд вызвал больше всего критики и нареканий: «постельное белье», «подушка безопасности», «платье из простыни» - самые лестные из них. Однако певица и сестра Майли Сайрус вместе с дизайнерами модного дома отдала дань уже уходящему тренду пандемии – мы просидели долго на самоизоляции дома, поэтому постельные мотивы перекочевали в коллекции одежды. Хорошо, что модница не вышла в платье-одеяле – такие модели тоже встречаются.

Ноа Сайрус тоже выгуливали на красной дорожке платье из кутюрной коллекции Фото: EAST NEWS

26-летняя Megan Thee Stallion получила три награды – как «лучший новый артист», за «лучшую рэп-песню» и «лучшее рэп-исполнение». Новая звезда вышла на дорожку в платье Dolce & Gabbana модного цитрусового цвета. Наряд выдержан безупречно: монохромность, простой крой с завышенной талией, открытые плечи, а пышный бант на спине – символизирует подарок публике в виде актуальных композиций певицы. Бриллиантов на модной рэперше было так много – что позавидуют многие светские львицы. Крупные камни повсюду – на ушах, шее, руках. На певице очень дорогие украшения – эксперты говорят, что стоят такие бриллианты как очень скромная вилла в Лос-Анджелесе.

Megan Thee Stallion Фото: EAST NEWS

Хотя звездам бриллианты на торжественные церемонии чаще всего дают на прокат. А известные дома мода дарят платья звездам первой величины на статусные мероприятия – покупать наряд на один выход не практично, а бренды получают бесплатную рекламу на весь мир.

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