Случай Иманбека и правда феноменальный. Фото: www.youtube.com

Бруклинский рэпер SAINt JHN (Карлос Сент-Джон) выпустил трек Roses в 2016 году, и, конечно, рассчитывал прославиться сам — он уж точно никак не мог знать, что песня принесет в 2021 году «Грэмми» молодому пареньку из Аксу (город в Павлодарской области Казахстана с населением в 70 тысяч человек).

Да и сам Иманбек Зейкенов, сигналист с железной дороги с зарплатой в 25 тысяч рублей (в переводе на российские деньги), едва полагал, что неофициальный ремикс на трек Roses, который он сделал дома в начале 2019 года, выведет его на мировой уровень. Танцевальную версию песни поначалу лайкнули всего десять человек в ВК. Но уже через пару месяцев композицию расслушали. Ремикс начал рвать хит-парады России, Украины и Белоруссии. А затем казахская версия Roses стала песней №1 в мировом рейтинге Shazam (то есть ее через специальное приложение распознавания треков искали чаще всего), после чего вошла в топ-25 американского чарта Billboard — такое случается нечасто. Даже официальный паблик бренда Emporio Armani вдруг сделал репост этого трека.

Железнодорожник из Казахстана получил «Грэмми» за любительский ремикс песни пятилетней давности. Он учился делать музыку по Youtube Фото: www.youtube.com

В настоящий момент у ремикса 146 миллионов просмотров только в Youtube, более 22 миллиона раз его «шазамили», а в приложении Spotify трек набрал более 1 миллиарда прослушиваний. Он был на самой верхушке британского чарта и в топ-10 Apple Music. Теперь с Иманбеком записывает совместные треки британская звезда Рита Ора — певица и актриса мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого» и всем известный Дэвид Гетта.

Танцевальную версию песни поначалу лайкнули всего десять человек в ВК. Но уже через пару месяцев композицию расслушали. Фото: www.youtube.com

15 марта 2021 года на 63-й церемонии вручения «Грэмми» в Лос-Анджелесе 20-летний Иманбек победил в номинации «Лучшая ремикшированная запись» именно за Roses. Конечно, он был в шоке.

Ведь писать музыку он начал всего несколько лет назад. До этого играл на гитаре и работал на железной дороге сигналистом на станции Аксу-1. Он окончил 10 классов школы, после чего пошел учиться в Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций. Во время производственной практики и поступил на работу — обслуживал товарняки.

Иманбек Зейкенов, сигналист с железной дороги с зарплатой в 25 тысяч рублей (в переводе на российские деньги), едва полагал, что неофициальный ремикс на трек Roses, который он сделал дома в начале 2019 года, выведет его на мировой уровень. Фото: www.youtube.com

— На железной дороге я получал 20-25 тысяч рублей в месяц, — рассказывал Иманбек в прошлом году, до того, как уволился перед Новым годом из-за отсутствия сменщиков. — По прибытию грузового поезда на станцию мне давали команду в рацию: «Поезд по такому-то пути, закрепить». Я брал тормозной башмак, такая подставка под колесо, подходил к поезду, закреплял его, чтобы локомотив мог спокойно отцепиться от вагонов и уехать. Закрепив, сообщал в рацию: «Дежурный, по двенадцатому пути 72-м башмаком закрепил, номер вагона такой-то». Бывали моменты, когда я там ловил эйфорию. Во время заката, когда знаешь, что поездов сегодня больше не будет, сидишь, отдыхаешь. Ловил дзен, наблюдая, как солнце отражается от вагонов. Как они блестели.

Случай Иманбека и правда феноменальный. Пожалуй, это самый яркий пример того, как парень с окраины без помощи продюсеров, композиторов, менеджеров, крутой аппаратуры и вложений в рекламу может взлететь до уровня «Грэмми», научившись делать музыку по интернету. Профессиональных преподавателей у парня не было. Он смотрел канал Beatmaking Guru в Youtube, где постигал азы сведения. Запоминал базовые элементы. В старших классах начал пробовать писать музыку.

15 марта 2021 года на 63-й церемонии вручения «Грэмми» в Лос-Анджелесе 20-летний Иманбек победил в номинации «Лучшая ремикшированная запись» именно за Roses. Конечно, он был в шоке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Успех моего ремикса — чистая удача, я адекватно это воспринимаю, — признает Иманбек. — Первая большая покупка, которую я сделал на роялти с четвертого квартала 2019 года — белая «приора». Деньги пока не трачу, чтобы просто иметь возможность не работать.

Его папа — пожарный, мама организовывает праздники, и уезжать из Аксу молодой диджей пока не планирует. Если звездой в XXI веке могут сделать слушатели, зачем куда-то переезжать?

— Я буду продолжать писать музыку, потому что делаю это, прежде всего, для себя, — подчеркивает Зейкенов. — Ловлю от этого кайф. Я же не рассчитывал стать знаменитым. Возможно, успех, который легко пришел, так же легко и уйдет. С этим ничего не поделаешь. Нельзя предугадать хит. Но я буду пробовать.

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