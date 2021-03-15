Сенатор Владимир Круглый: «Ковидпособники» содействуют новым смертям, пусть и косвенно

Москва, весна 2020 г. Работники Бутовского кладбища во время похорон жертвы коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В марте 2020 года в России были введены первые жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Они коснулись всех сфер нашей жизни. В том числе и работы обеих палат российского парламента. Многие депутаты переболели ковидом. Некоторые не смоги справиться с коронавирусом.

«КП» обратилась за комментарием к сенатору от Орловской области, онкологу и хирургу по профессии Владимиру Круглому.

- Владимир Игоревич, прошел год с начала пандемийных ограничений в России — это ваш самый тяжелый год?

- Меня коронавирус миновал, а вот жена переболела тяжело. Сделал прививку «Спутником» в начале ноября. Не заболел потому, что соблюдал все правила. Изоляция, нужные лекарства для профилактики. Применял препарат, который еще не зарегистрирован. Нужную роль все это сыграло.

Член Совета Федерации Владимир Круглый. Фото: Михаил Почуев/ТАС

- Вы сказали про изоляцию.

- Она была довольно жесткой. Были ограничения серьезные. При том деятельность как члена Совета Федерации была активной. В том числе и зарубежные поездки.

- Работали наблюдателем на выборах?

- Участвовал как наблюдатель в Таджикистане в марте 2020-го, как раз накануне ввода ограничений. Потом в августе была Белоруссия. И Молдова в ноябре. В Киргизия два раза.

- Но там же везде была сложная эпидситуация?

- Да, но мы соблюдали все предохранительные меры.

- А ваши коллеги в странах СНГ были беспечны?

- Кое где — да. В разных республиках — разное отношение. В Душанбе все было очень расслабленно. На нас в масках смотрели подозрительно. В Белоруссии на выборах все меры соблюдались — масочный режим и у членов избиркомов, и руки обрабатывали.

- В августе был некоторый период успокоения.

- Именно. В Молдавии уровень заболевания был невысок. И все было достаточно спокойно. Чего нельзя сказать о Страсбурге.

- Европа пребывает в панике?

- Там столкнулись в конце локдауна с жесткими мерами. Действует комендантский час. Закрыты все предприятия общепита. Только отдельные продовольственные магазины работают — пять человек зашли, пять человек вышли. Жесткий масочный режим. Без тестов нас никуда не пускали.

- Ежедневно?

- Нет, они провели тесты в первый день. Отель «Себастьян Бах» был закрыт для всех, кроме нас. Минимум персонала. Завтраков не было. Мы жили одни, только делегаты сессии ПАСЕ. Когда мы уехали - отель вообще закрылся. Только русская речь звучала. Удивительно, что поселили нас вместе с украинской делегацией. Они с нами не общались, а между собой говорили по русски.

- Год сопровождался потерями.

- Увы, да. Вот провожаем в последний путь сенатора от Тюмени Михаила Пономарева. У нас, в нашем регионе, в Орловской области с напряжением работала система здравоохранения. Я тесно связан с врачами нашими, и видел, с каким трудом работает система здравоохранения. До сих пор нельзя сказать, что все расслабилось. С огромной перегрузкой работали и скорая помощь, и система снабжение лекарствами, и СИЗАми. Удалось привлечь дополнительные кадры в красную зону — в том числе, благодаря президентским выплатам.

- При том до сих пор есть немало людей, которые считают, что коронавирус — это миф...

— Это не просто ковид-диссиденты, это ковид-пособники или «ковидзащитники». Это люди, которые способствует распространению и продлению пандемии. Недоверие к профилактике, к мерам лечения — это все косвенно способствуют новым смертям. Как и действия, которые направлены на опорочивание вакцинации. Когда говорят, что вакцина — это не благо, это не шанс побороть пандемию, а некий «заговор», какая то «борьба с населением» - и у этой чуши находятся сторонники. И темпы вакцинации у нас довольно скромные — это с ложной информацией также связано. Тут очень важна государства по убеждению граждан, по увеличению социальной рекламы, которой пока недостаточно. И многое зависит от врачей, которые должны проводить работу с каждым человеком. Ну ведь «Спутник V» уже всемирно признан!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация от коронавируса в Великий пост: можно ли, и на что обращать внимание

Эксперты пояснили, как питание сказывается на выработке защитных антител и особенностях вакцинации от коронавируса в Великий пост (подробности)

Ученые предложили лечить COVID-19 по принципу борьбы с герпесом

Последние новости с антиковидного фронта kp.ru прокомментировал эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев (подробности)

Демограф Владимир Тимаков: коронавирус в среднем отнял у россиян два года жизни

К 2024 году население России уменьшится более чем на 2,2 миллиона человек (подробности)