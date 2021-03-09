Нелегальные миллионы шоу-бизнеса: как звезды наживаются на поклонниках, и почему им за это ничего не будет

Кого точно любят деньги, так это Моргенштерна Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В пандемию оставшиеся без концертов знаменитости приспособились делать деньги буквально из воздуха: рекламные коллаборации и всевозможные раздачи призов заполонили эфир. Однако, порой это творчество не только излишне назойливо, но и незаконно. Что с ним не так, "Комсомолке" разъяснил юрист Михаил Алексеев, специализирующийся на делах в блогосфере.

Декольте особого назначения

Кого точно любят деньги, так это Моргенштерна. Как ни смывает он в унитаз пятитысячные купюры, как ни сорит миллионами в брендовых бутиках, а гонорары-"котлеты" все толще и толще. Зарабатывает рэпер играючи: альбомы записывает за неделю, в треке с Тимати натурально пукает, взрывая эфир YouTube (просмотры перевалили за 100 млн), и на коленке выпускает рекламу банка - "Клип за 10 лямов". Все три минуты ролика блогер пляшет на столе в окружении девиц в откровенных нарядах, призывая зрителей воспользоваться банковской услугой.

- Ребят, ну честно говоря, мне как-то даже неудобно за такое брать 10 миллионов, поэтому я решил 3 из них отдать вам. Вам нужно всего лишь оформить карту. Сделать это можно только с 18 лет, поэтому если вам вдруг нет 18, ну, у родителей попросите, я думаю, западло не будет, она же бесплатная, - на своем привычном жаргоне увещевает юных поклонников Моргенштерн. - И самое главное, вы должны совершить по своей карте одну покупку, любую, хоть коробок спичек. А мы выберем 30 победителей, которые получат по 100 тысяч рублей.

Но оказалось, что легкие деньги за трехминутное видео могут выйти одиозному блогеру боком. На клип возбудилась антимонопольная служба, усмотрев сразу несколько нарушений закона "О рекламе". Особенно чиновникам не понравилось, что рэпер демонстрировал средний палец и засовывал карту в глубокое декольте блондинки.

Тот самый жест, который возмутил антимонопольную службу. Фото: кадр из клипа.

- Созданный в рекламе образ девушек-сотрудников банка выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье, - возмутились в своем отчете антимонопольщики. - А действия Моргенштерна по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом.

Кроме того, наказать могут и за алкоголь в клипе, и за злоупотребление доверием подростков, и за комплимент "лучший банк страны" - такие выражения в рекламе недопустимы. Дело ФАС против Моргенштерна назначено на 25 марта. Сам банк уже открестился от рекламы, заявив, что блогер всего лишь выразил собственное мнение. А то, что после выхода клипа на выпуск карты поступило более 25 тысяч новых заявок, - мол, просто большая удача.

Комментарий юриста:

- ФАС установил, что между банком и ИП Моргенштерн был заключен рекламный договор, а значит, отвечать за эту выходку придется обоим участникам. Штраф за каждое нарушение рэпера - до 20 тысяч рублей, для банка суммы серьезнее: от 100 до 500 тысяч, - комментирует юрист Михаил Алексеев. - Впрочем, зачастую в договорах прописано, что за качество должен отвечать распространитель - в данном случае Моргенштерн, поэтому банк может попытаться переложить на него свои расходы, и тогда рэпер за свое хулиганство в клипе влипнет вдвойне. Но бизнес - это всегда баланс рисков и вложений. В данном случае, даже заплатив штраф, стороны все равно останутся в выигрыше: например, устроят хайп на разбирательстве и снова будут у всех на устах, а это дорогого стоит.

А вообще, обратите внимание: отчет ФАС начинается с того, что к ним обратились недовольные рекламой граждане. Так что здесь, на мой взгляд, определенно пахнет мастерством пиарщиков рэпера и самого банка. Они вполне могли сами инициировать жалобы, чтобы подогреть интерес к ролику - говорю об этом с большой долей уверенности. Если это так, то все выполнено очень профессионально и не топорно.

Алкоголю - бой!

Еще несколько лет назад YouTube считался этаким заповедником, где авторы вольны творить что угодно. Но в последние годы в зону непуганых блогеров нагрянула ФАС: теперь антимонопольная служба бдит за видео в режиме нон-стоп. Особенно по части алкоголя: рекламировать спиртное в Сети запрещено с 2012 года. Так, за "градусы" уже привлекали Настю Ивлееву, Илью Варламова и крупные YouTube-каналы. При этом, чтобы привлечь внимание службы, даже не нужно уговаривать народ что-то покупать. Так, например, ведущую "Орла и решки" наказали за рецепт коктейля: на кадрах, которые изучили антимонопольщики, Ивлеева готовила напиток с вермутом, и бутылка с этикеткой оказалась была на первом плане... В случайности ФАС не поверила и заставила блогершу удалить рекламу. В противном случае ей грозил бы штраф. Правда, сумма санкций зачастую в десятки, а то и сотни раз меньше, чем ценник на рекламу - вот и весь секрет ее "живучести"... Блогерам проще заплатить штраф, чем отказаться от выгодного контракта.

Комментарий юриста:

- Реклама алкоголя действительно запрещена повсеместно: не только в Сети, газетах и на ТВ, но и даже на транспорте, на уличных билбордах, - говорит Михаил Алексеев. - Тем не менее, алкобренды научились обходить этот запрет: например, показывают в эфире не водку, а негазированную воду с названием известной торговой марки спиртного. Об этом нужно помнить блогерам, которые собираются на камеру как бы невзначай выпить бокал-другой алкоголя, демонстрируя его название.

Блеск и нищета инстаграм-гивов

"Не могу молчать... разыгрываем квартиру в Москве!", "Получи машину своей мечты!", "Прямо сейчас подпишись на всех, на кого подписана я, оставь комментарий и жди розыгрыша", - сообщения с таким содержанием уже давно заполонили Инстаграм. Блогеры-миллионники, среди которых Ольга Бузова, Лолита, Ксения Собчак, Тимати, Яна Рудковская, Лариса Гузеева и многие другие, дарят своим подписчикам все блага мира. Всего-то и надо, что подписаться на спонсоров гива - так в Сети называют те самые щедрые розыгрыши - и ждать, что именно тебя выберет генератор случайных чисел (или другая хитроумная интернет-приблуда). Правда, есть одно "но": отследить честность розыгрыша невозможно, поэтому в Сети то и дело вспыхивают скандалы с подставными победителями.

Сами звезды за нехитрые манипуляции в Сети получают баснословные деньги: каждый спонсор (а их порой бывает и 150) платит знаменитости взнос за рекламу. Прайсы то и дело появляются в открытых источниках: взнос у Тимати - 180 тысяч, у Оксаны Самойловой - 160, у Насти Ивлеевой - 75. Так, бюджет одного гива может перевалить за 20 миллионов: большая часть суммы достается звезде, а вот на призах для подписчиков экономят. Например, Гузеева разыгрывала дом, который до этого уже засветился в гиве Лолиты, а победительнице розыгрыша модного блогера Гусейна Гасанова достался "Гелендваген", побывавший в трех ДТП, и неоплаченные штрафы на 10 тысяч рублей в придачу...

Комментарий юриста:

- По факту, каждый гив - это розыгрыш, а по закону, все условия розыгрыша должны быть четко прописаны. Но по самым скромным подсчетам, около 70% гивов нелегальны - вы нигде не найдете их условий, - комментирует юрист. - В лотерее, например, прописаны все детали розыгрыша, и если они не выполняются, это повод для жалобы. Блогеры же просто обещают: подпишись на спонсоров - и получишь квартиру или машину, но никаких обязательств на себя при этом не берут. Какая это будет машина и будет ли вообще - большой вопрос. Недавно, например, разразился скандал с гивом от сестры Ольги Бузовой: она обещала победителям чемоданы с косметикой, но по факту людям приходил совсем другой чемодан, хотя их об этом не предупреждали.

Но куда большие проблемы возникают у самих спонсоров, ведь гарантировать приток определенного количества подписчиков им никто не может, все обещания только на словах. И если вам, допустим, пообещали 100 тысяч пользователей, а пришли 60, половина из которых боты, "сдачу" никто не даст. А это уже похоже на мошенничество. Однако, к сожалению, управы на гивы пока нет: народ не хочет заморачиваться с жалобами, им проще сто раз нажать на кнопку в Инстаграме и после розыгрыша отписаться от всех спонсоров. А сами спонсоры, которые выбирают такой вид рекламы, зачастую тоже работают в "серой" зоне и не хотят светиться.

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