Чемпион мира Артур Бетербиев впервые боксирует в России: «Все надеются, и ты это видишь. В Штатах такое остаётся за занавесом»

Российский боксер Артур Бетербиев после пресс-конференции, посвященной бою за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Чемпион мира по версиям IBF и WBC, один из самых ярких и талантливых российских боксёров Артур Бетербиев готовится провести очередную защиту титулов. На этот раз в соперниках у чеченского боксёра Адам Дейнес — немецкий боксёр с русскими корнями, получивший шанс выйти на поединок за чемпионские пояса в статусе обязательного претендента. Для Бетербиева предстоящий бой станет по-настоящему уникальным событием — Артур впервые в своей профессиональной карьере проведёт бой в России. Предыдущие разы Бетербиев выходил на ринг либо в Канаде, где проживает со своей семьёй, либо в США.

Артур Бетербиев на пресс-конференции перед боем и позже эксклюзивно для «Комсомольской правды» рассказал о подготовке к бою с Дейнесом, эффекте родных стен, мандраже, коронавирусе и желании выступить в смешанных единоборствах.

— Это первая подготовка к бою в России. Но у меня была большая любительская карьера, подготовка тогда проходила на олимпийских базах, где я тренировался и сейчас. Чувствовал себя, как дома, я и был дома. Просто я много лет живу в другой стране, люблю, когда всё работает, как часы, и там действительно всё так происходит. Но в этот раз всё было даже лучше.

Была большая ностальгия. Впервые на базе в Кисловодске я был, когда мне было 16 лет. Сейчас мне 36, а там я чувствовал себя 16-летним пацаном. Ностальгия была, конечно.

Есть ли волнение? Конечно, волнение должно быть, я живой человек, хоть и боксёр, — с заметной иронией ответил Бетербиев. — Родные стены помогают, хотя они могут и мешать. Я постараюсь сделать так, чтобы этот фактор был в пользу меня.

Будет много болельщиков, знакомых, которые тебя могут достать. Когда ты боксируешь в Штатах или Канаде, до тебя доходит мало людей, контактов было меньше. А здесь и ответственность большая. Все надеются, и ты это видишь. В Штатах тоже это есть, но остаётся за занавесом. А здесь видишь и чувствуешь всё, — признался Артур Бетербиев.

Его соперник Адам Дейнес — немец с русскими корнями. Родился в сибирской деревне, до сих пор разговаривает на русском и мечтает посмотреть на Москву и Красную площадь. Но вот как серьёзного соперника для Бетербиева его мало кто воспринимает, а зря. Артур сразу дал понять, что недооценки не может быть и признался, что Адам несёт для него опасность.

Немецкий боксер Адам Дайнес. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

— Недооценивать соперника — большая ошибка. Недооценка расслабляет, конечно. Я постараюсь сделать так, чтоб её не было. Постараюсь ответственно подойти к этому бою и превратить все минусы в плюсы.

Это боксёр, который с 9 лет в боксе. У него хорошая любительская и профессиональная карьера. Простых людей не ставят обязательными претендентами на бой за титул чемпиона мира. К этому боксёру я буду настраиваться на все 100 процентов. Он для меня несёт опасность.

Разговоры про аутсайдеров и фаворитов я слышу всегда, они также потом уходят. У меня своя установка, мы готовимся с командой. Неправильно будет, если я буду слушать каждого, кто что-то говорит, — рассказал «КП» чемпион мира.

Также Бетербиев рассказал о том, как переболел коронавирусом, из-за которого бой с Дейнесом откладывался четыре раза, о возможном будущем сопернике, который окажется следующим после Дейнеса, и о переезде в Канаду в 2013-м году.

— Хорошо, что я переболел. Если бы не это, у меня была бы угроза заражения. Всю подготовку провёл бы в страхе, что заболею.

Российский боксер Артур Бетербиев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Когда заболел, потерял килограмм пять. Активно болел дней десять. В Канаде нужно быть на самоизоляции в течение 14-и дней, и в первый же день, как я вышел с карантина, пошёл бегать. Хотел пять километров - пробежал десять. Может быть, дело в том, что я спортсмен, веду здоровый образ жизни.

— Кто дальше? Мне любой бой интересен. Предлагают Канело. Если все за, то и я за.

— Канадцы поставили условия, чтоб я там (в Канаде — прим. ред) жил. На сегодняшний день у меня там живёт семья. Если бы тогда, когда я уезжал, были такие же условия в России, как и сейчас, то я бы, наверное, не переехал.

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