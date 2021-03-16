Семак против своих: у кого больше шансов в матче ЦСКА - «Зенит»

Игроки "Зенита" Артем Дзюба и ЦСКА Игорь Дивеев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Матч ЦСКА - «Зенит» решит, каким будет концовка нынешнего футбольного сезона. Сейчас команда Сергея Семака лидирует (45 очков), у армейцев на пять баллов меньше (40), а между ними вклинился «Спартак» (41). Победят гости, и чемпионат покатиться к спокойному завершению. Выиграет ЦСКА, и на вершине турнирной таблицы РПЛ так заискрит, что каждая оставшаяся игра будет превращена в сражение. Но шансов у армейцев не так много. И вот почему.

Вратари: преимущество ЦСКА

Вратарская линия — единственная, где у нынешнего ЦСКА есть преимущество над «Зенитом». Акинфеев ушел из сборной, но он до сих пор №1 в России. А Лунев и Кержаков в нынешнем сезоне ошибались слишком часто, а выручали не так чтобы очень. Если «Зенит» проиграет титул, то немалая вина будет лежать на его голкиперах.

Оборона: преимущество «Зенита»

У «Зенита» связка Ловрен-Ракитский иногда выглядит не столько опытной, сколько измученной. Но у ЦСКА в центр обороны вообще все непросто. Сочетание Магнуссон-Дивеев звучит так себе. А если Марио Френандес не отойдет от сотрясения мозга и не сможет сыграть, на правом фланге у армейцев появится огромная дыра.

Полузащита: равенство

Перед сезоном «Зенит» приценивался к Влашичу, и речь шла чуть ли не о 40 млн евро. Но нынешний Никола не тянет даже на половину этой суммы. Если хорват вспомнит, на что он способен, если Ахметов включится с самого начала, если Энджуке будет хоть иногда отдавать пасы, а у Кучаева пойдет игры, полузащита армейцев окажет давление на среднюю линию «Зенита». Но в предыдущем предложении слишком много «если», они вряд ли смутят пару Барриос-Оздоев. А есть еще моторный Кузяев и очень странный Вендел.

Атака: преимущество «Зенита»

Рондон, или связка Дзюба-Азмун? Кому отдать предпочтение? Если бы Рондон не промахивался с двух метров, можно было бы еще подумать. А так пока у «Зенита» численный перевес среди тех, кто умеет забивать. Все-таки Азмун и Дзюба — лучшие бомбардиры текущего чемпионата.

Тренеры: равенство

Тут примерно равенство, но оно не радует ни Сергея Семака ни Виктора Гончаренко. И тот и другой работают под чудовищным прессом критики. И стоит признать, она справедлива — Семак так и не построил в «Зените» сложную игру и не научился пользоваться заменами, Гончаренко многих утомил экспериментами и нестабильностью. Вряд ли здесь будет соревнование, кто лучше. Скорее, главным будет не стать хуже. Хотя у экс-армейца Сергея Семака здесь будет дополнительная мотивация.

Настрой: равенство

«Зенит» три дня назад разгромил «Ахмат» (4:0), и возможно, преодолел свою нижнюю точку. ЦСКА проиграл «Арсеналу», упустил шанс вплотную приблизится к сопернику и дал себя обогнать «Спартаку». К тому же «Зенит» в последних 13 матчах проиграл ЦСКА лишь один раз. Впрочем, армейцы в последних 7 домашних матчах не знали поражений.

Прогноз: «Зенит» должен выиграть, но логика в таких матчах редко работает по плану

Букмекеры в целом подтверждают, что «Зенит» - фаворит этого матча. И в то же время они своими коэффициентами дают понять, что матч не станет слишком результативным. А вот забить, по мнению аналитиков, должны и те и другие. Так что счет 2:1 в пользу команды Семака. Но как-то не хочется верить холодным цифрам и ждать, что интрига в РПЛ будет похоронена 17 марта.