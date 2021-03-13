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Спорт13 марта 2021 18:41

ЦСКА сделал заявление по поводу травмы Марио Фернандеса

"Русский бразилец", играющий за армейцев, получил травму во время игры против "Арсенала"
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитник ЦСКА Марио Фернандес был заменен в середине первого тайма гостевого матча РПЛ с тульским Арсеналом. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Арсенала".

Марио получил травму и был сразу же со стадиона отправлен в больницу. И вот теперь ЦСКА официально сказал, в каком состоянии находится один из лидеров клуба.

- У Марио диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица. Сроки возвращения Фернандеса в общую группу будут определены позднее, - сообщила пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что после поражения со счетом 1:2 от "Арсенала" московский ЦСКА остался на втором месте в РФПЛ. Туляки же при 17 баллах - на 14 месте. И теперь если "Спартак" победит "Динамо" в гостевой игре 22 тура, то обойдет армейцев, став вторым. Стартовый свисток этой игры прозвучит в 19:00 по московскому времени.