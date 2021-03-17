На Байкале состоялся матч легенд хоккея, победила экология

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутской области стартовал Год Байкала. Он начался прямо на льду уникального озера. На праздник приехали легенды мирового хоккея. Звездным матчем, который состоялся 8 марта, удалось не только эффектно поздравить женщин, но и привлечь внимание к вопросам экологии байкальского региона.

- Все мы хотим, чтобы жизнь была безопасной, здоровье - крепким, реки и озера чистыми. Вода - основа жизни, и к Байкалу внимание мирового сообщества приковано не только из-за красоты пейзажей. На примере БЦБК мы видим, как непросто решать копившиеся десятилетиями проблемы. Сегодня на устранении напряженных экологических точек в Иркутской области сосредоточены силы Минприроды России и правительства, - сказал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

После матча руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов и национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов подписали соглашение о сотрудничестве.

Партнерство со старейшей российской природоохранной общественной организацией необходимо, чтобы совместно достигать целей устойчивого развития, определенных ООН.

- Мы выстраиваем командную работу с федеральными, региональными структурами власти, обществом ради общего результата, - отметил Вячеслав Фетисов. - Вопросы экологии - основные для каждого человека, и мы не намерены жить в долг будущих поколений. Время реальных дел настало. Защита окружающей среды требует дисциплины и всесторонних усилий, но других вариантов нет.

По оценке экспертов, соглашение послужит основой для сотрудничества в области стратегического сохранения водных ресурсов и привлечения большего количества населения для очистки берегов водоемов от мусора.

Александр Козлов.

О ГЛАВНОМ

22 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

- Чистая вода бесконечна? Нет, это иллюзия. Как экосистема, она теряет способность к самовосстановлению. Потому что природа уже не справляется с человеческими запросами и задыхается от безразличия. Всем нам пора отдать долг воде.

Культура ответственного отношения к водным ресурсам, рачительное пользование - мы должны следовать этому сегодня и всегда. Россия - вторая страна в мире по запасам воды, и мы должны стать первыми в ее защите и сохранении. Это вопрос национальной безопасности, вопрос каждого жителя нашей страны. Потому что новый аспект суверенности современного государства - водная независимость!

Я поздравляю всех со Всемирным днем водных ресурсов!

С Днем воды, от которой зависит социальное и экономическое благополучие и в принципе жизнь человека.

С потоком уважения к вам

министр природных ресурсов и экологии РФ

Александр КОЗЛОВ.

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