Вода России - условие развития государства и национальная ответственность

Ей сложно навязать свои условия. Более того, если мы хотим, чтобы она нас поила, кормила, давала энергию, обеспечивала судоходство и при этом не причиняла вреда, без чуткости и заботы не обойтись.

Бороться с последствиями бесцеремонного обращения с главным для жизни ресурсом сложно: велика инерция. Но результаты масштабной работы по оздоровлению водных объектов в регионах ощутимы уже сейчас. Водохранилища, реки и озера освобождаются от многолетних донных отложений, засоряющей растительности, мусора. Становится чище на берегах.

Дмитрий Кириллов.

Мы делаем все, чтобы сберечь главное для будущего и его благополучия. И здесь нам важна поддержка каждого жителя страны: от полезных бытовых привычек до ответственности производств.

Благополучие человека, экосистем выходит за рамки национальных интересов. Все мы хотим одного: чтобы жизнь была безопасной, здоровье - крепким, реки и озера - чистыми.

Руководитель Росводресурсов

Дмитрий КИРИЛЛОВ.

Фото: Shutterstock

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Звезды - экологические активисты

Король гламура, амбассадор Тункинской долины.

Сергей Зверев

«В моей родной Тункинской долине у подножия Восточных Саян - более 200 месторождений минеральных источников, термальных вод. Нигде на планете нет такого сочетания холодных и горячих вод в непосредственной близости друг от друга.

Я люблю Байкал, люблю реки Ангару, Иркут - о них сложено много красивых сказок. Рядом с моим родным селом жил великий сказитель, писатель, публицист, знаток фольклора Егор Сороковиков-Магай. Он выступал со своими сказками перед Сталиным в Кремле. Я люблю все наши речки, все озера и очень горжусь таким богатством родной земли.

Многочисленные природные катаклизмы, глобальное потепление, засухи заставили людей поменять свое мышление. Они осознали, насколько качество их жизни, здоровья зависит от воды.

Вода - это больше, чем просто жидкая субстанция из крана. Как говорили мне в детстве бабушка и дедушка, потомки местных бурят-охотников и донских казаков, воду нельзя осквернять. Нельзя, по заветам Чингисхана, бросать в «живые» реки, озера нечистоты. Все источники должны охраняться. В них живут духи - покровители воды.

Когда-то Махатма Ганди сказал: «Не говорите об отсутствии света, попытайтесь зажечь хотя бы одну свечу». Вот так стараюсь поступать и я.

Анна Хилькевич.

Актриса Анна Хилькевич

«Однажды мои подписчики обратили внимание на то, что я неправильно чищу зубы и оставляю кран с водой постоянно открытым. Теперь в моей жизни есть несколько важных правил: закрывать кран во время чистки зубов, не стирать в машинке только одну вещь и следить за исправностью всех труб и сантехники».

Саша Спилберг.

Блогер Саша Спилберг

«Помнишь это ощущение, когда летом, в жару, покупаешь бутылку холодной воды и выпиваешь ее залпом? Внутри сразу становится прохладнее. А зимой? Вот ты приходишь домой с мороза, наливаешь кружку горячего чая и обнимаешь ее ладонями. Кончики пальцев покалывает, тепло расползается по всему телу. Есть люди, которые заботятся о том, чтобы у тебя были такие моменты. Чтобы вода, которую ты используешь, была качественной. А наши величественные реки, моря и уникальные озера не истощались и не загрязнялись».

Виктория Боня.

Телеведущая Виктория Боня

«Я родилась в Забайкалье в очень маленьком городе, окруженном уникальной природой. В выходные мы часто выезжали отдыхать на берега озер и рек. 22 марта - особенный день для тех, кому небезразлична природа и то, какой будет наша планета в будущем. Я от всей души поздравляю тех, кто отмечает свой профессиональный праздник. И напоминаю, что каждый из нас может сделать многое, чтобы сохранить чистоту воды для будущих поколений. Как? Узнать можно на сайте voda.org.ru».

Мария Кожевникова.

Актриса Мария Кожевникова

«22 марта во всем мире отмечается очень важный праздник - Всемирный день водных ресурсов. И мне бы хотелось, чтобы он стал для нас таким же привычным и значимым, как и все остальные праздники, которые мы отмечаем. Ведь без воды невозможно жить. И наше будущее зависит от того, насколько мы сможем сохранить самое ценное, что есть на планете. Каждый из нас способен внести свою лепту. Починить протекающий кран, убрать за собой мусор на берегах водоемов или экономить воду в быту. Вода - это то, что может объединить и объединяет всех нас».

Андрей Черкасов.

Телеведущий Андрей Черкасов

«Не буду долго говорить, как много значит вода для каждого из нас, для человечества и для планеты в целом. Вода - первоэлемент нашей жизни. Чтобы счастливые теплые дожди, звенящие ручьи, сильные реки и глубокие озера по-прежнему были полны целебной и чистой водой, просто загляните на сайт voda.org.ru. Там есть ответы на все ваши вопросы».

Дарья Пынзарь.

Блогер Дарья Пынзарь

«Мы просто обожаем воду. Каждый день ее пьем, мы в ней купаемся, с удовольствием брызгаемся, наслаждаемся. Любуемся океанами, морями, речками. А еще мы любим всякие творческие конкурсы. Как все это совместить? Очень просто. Мы участвуем в конкурсе «Разноцветные капли». Это конкурс детского рисунка. Мы призываем вас присоединиться к нам. Все подробности - на сайте разноцветныекапли.рф».

Уникальное российское озеро является самым большим естественным хранилищем пресной воды на земле. Фото: Shutterstock

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЗАЩИТИТЬ БАЙКАЛ ОТ ЯДОВИТЫХ ОТХОДОВ

Росводресурсы помогут Иркутской области расчистить реки, чтобы предотвратить вымывание надшламовых вод комбината.

Регион получил из федерального бюджета более 60 млн рублей на первоочередные работы. Главная задача: предотвратить повышение надшламовых вод, не допустить сброса неочищенных стоков в Байкал.

Для этого нужно очистить русла рек Большая и Малая Осиновка, которые расположены ближе всего к картам-накопителям Солзанского полигона Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, где размещены жидкие отходы продуктов деятельности предприятия. И реку Солзан, захламленную остатками деревьев и кустарников, топляком, перемешанным с нанесенным гравием. Упавшие деревья также засоряют береговую линию.

В июне 2019 года проливные дожди спровоцировали крупный паводок в Слюдянском районе. Существовала реальная угроза схода селевых горных масс. Режим ЧС в связи с критическим уровнем выпавших осадков и повышением уровня воды до критических отметок на реках Слюдянского района действует до сих пор.

Новые гидротехнические сооружения на водоемах страны делают с учетом современных экологических норм. Фото: Shutterstock

НЕТ ПАВОДКОВ - НЕТ ПРОБОК

В Волгограде укрепили правый берег Волги.

Реку в северной части Волгограда больше 60 лет назад перекрыли плотиной гидроэлектростанции. В результате изменился гидрологический режим. Через турбины ГЭС стал проходить объем воды в несколько раз больше естественного. Интенсивный поток реки размывал русло. Разрушение берега угрожало 1500 горожанам.

Новая берегоукрепительная конструкция, строительство которой финансировали Росводресурсы, сможет выдерживать огромные нагрузки. По ней местные власти планируют пустить автомагистраль, которая разгрузит центр Волгограда от пробок. К тому же жители областного центра получат еще одну благоустроенную зону для отдыха.

Чистые реки - не только источники пресной воды, но и идеальные места отдыха, способные сыграть серьезную роль в развитии внутреннего туризма. Фото: Евгения ГУСЕВА

КЛЯЗЬМА СТАНЕТ ЧИЩЕ

Сразу в трех округах Подмосковья начались работы по расчистке русла реки.

Немного истории. Клязьма, левый приток Оки, протекает по территории Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей. В IX - XI вв. река была важным транспортным путем из Балтики на Волгу и в Каспийское море,

Персию и Аравию. В XII - XIV вв. река связывала Москву и Владимир.

Огромная и многолетняя нагрузка на реку привела к деградации русла. Ухудшился водоток, дно покрылось илом, русло начало зарастать, берега деформировались.

В Подмосковье приступили к расчистке реки Клязьмы в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Завершить работы планируют в 2022 году. Все это значительно улучшит экологию для более чем 90 тысяч жителей Мытищ, Пушкинского района и Королева.

- Клязьму по праву можно считать уникальным водным объектом, причем не только для региона, - рассказала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. - У реки богатая история, неразрывно связанная с развитием России. Наша цель - восстановить экологический баланс водного объекта, сохранить его для следующих поколений.

Хрупкий баланс в природе можно разрушить за мгновение, а на восстановление уйдут годы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОГРАДИТЬ ОТ СТИХИИ

В России установлено больше половины зон затопления и подтопления.

По данным Росгидромета, в зоне стихийных бедствий могут оказаться 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов, а также более

7 млн га сельхозугодий. Среднегодовой ущерб от наводнений в России оценивается примерно в 40 млрд рублей. Но бывали периоды, когда разрушительный паводок приносил куда большие потери. Например, 2013 год на Дальнем Востоке нанес ущерб в сотни миллиардов рублей, а наводнение 2019 года в Иркутской области - порядка 40 млрд рублей.

В связи с этим необходимо определить все территории с особыми рисками - затопления и подтопления. В первом случае это разлив рек, во втором - поднятие грунтовых вод.

Росводресурсы продолжают работу по утверждению границ рискованных участков, чтобы исключить там строительство новых домов и объектов экономики.

Как устроен водохозяйственный комплекс России см. инфографику.

КСТАТИ

В 2020 году Росводресурсы направили в регионы России деньги, которые потратили на увеличение пропускной способности более 140 км русел рек.

Кроме того, на федеральные средства удалось построить и реконструировать сооружения инженерной защиты протяженностью более 21 км.

А в 2021 году, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций во время сезонных паводков, пропускную способность улучшат на 167 км рек страны. Кроме того, в опасные периоды, в основном на северных реках, ослабляют ледовый покров - зимний панцирь распиливают и чернят, чтобы солнце активнее его прогревало. Всего на эти работы в субъекты направят более 1 000 000 000 рублей.

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