Люди дела: Вся жизнь Светланы Калашковой

Первый пресс-секретарь отрасли Светлана Калашкова и сегодня в курсе всех водных новостей.

Удивительно, но многих своих коллег Светлана Калашкова помнит по именам.

- Люди всегда будут помнить дела. Например, руководитель Оренбургского филиала водных ресурсов Татьяна Мирошниченко не только внесла вклад в развитие филиала, она спасала, - вспоминает Светлана Васильевна. - Уже и не помню, почему он оказался под угрозой, но Татьяна вместе с школьниками расчистила его, благоустроила. И когда она ушла из жизни, местные жители назвали этот родник Татьяниным. В память о ней. Представляете, как ее там уважали и любили!

Заслуженный водник, а еще медик и журналист... У Светланы Васильевны яркая трудовая биография. Она родилась и жила на Урале. После школы выучилась на фельдшера. Готовилась поступать в медицинский институт. Но тут, как принято говорить, вмешался случай.

- Это была середина 1960-х годов, - вспоминает Светлана Васильевна. - Я работала заведующей здравпунктом Челябинского тракторного завода. Ко мне обратилась главный редактор заводской многотиражки с просьбой написать о здравпункте. Я написала. На летучке мою заметку похвалили и решили дать мне рекомендацию для поступления на факультет журналистики.

- Так вы же хотели в медицинский пойти? - удивляюсь я.

- Да, очень хотела быть хирургом. Но главред мне сказала: «Светочка, голову не морочь, ну какая медицина! Иди лучше на журналистику». Тогда я стала подрабатывать в газете внештатным корреспондентом, а когда пришла пора вступительных экзаменов, подала документы в вуз. В 1972 году получила диплом журналиста УрГУ имени А. М. Горького.

- И что было потом?

- Я сразу вышла замуж и вместе с мужем переехала в Москву. С ним я познакомилась еще во время учебы в университете. Он регулярно приезжал к нам в командировку.

Вот так жизнь перебросила меня с Урала в столицу.

НА НОВОМ МЕСТЕ

В Москве Светлана Васильевна устроилась в Главное управление охраны водных ресурсов. И здесь весьма пригодилось ее журналистское образование.

- Нужно было писать материалы по постановлениям правительства, готовить отчеты в комитет охраны окружающей среды, - объясняет Калашкова.

Но это было лишь одним из направлений работы. Приходилось много работать с людьми. Через нее как начальника отдела информации и связей с общественностью проходило огромное количество данных, обращений. Ей нужно было постоянно сотрудничать, помимо своего ведомства, с Минздравом, Госпланом, Комитетом народного хозяйства. По сути, Калашкова была пресс-секретарем сложнейшего водохозяйственного комплекса.

Так однажды Светлана Васильевна лицом к лицу встретилась со Всемирным днем водных ресурсов. Именно она была первым организатором этой даты в России.

Защите водных ресурсов России Светлана Васильевна посвятила почти полвека.

КАК ЭТО БЫЛО

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день воды, который начал отмечаться по инициативе Международной ассоциации водоснабжения (МАВ) уже спустя год.

В 1994 году президент МАВ Алф Растэд, штаб-квартира которого располагалась в Лондоне, обратился с письмом к председателю Комитета по водным ресурсам РФ (Роскомвод) Николаю Михееву.

К тому времени многие страны уже представили свои проекты и макеты знаков для привлечения внимания общественности к важности вопросов, связанных с водой.

Международная ассоциация водоснабжения разработала содержание символики Международного дня воды для распространения ее на пяти континентах и получила одобрение ООН.

СУПЕРДЕНЬ

В средства массовой информации России по поручению председателя Роскомвода вышла информация, что впервые в России 22 марта 1995 года пройдет Международный день воды. Во все регионы направили письма с просьбой подключиться к празднованию. Девизом даты стала фраза: «Вода - это жизнь».

- Мы попросили все бассейновые водные управления к этому дню оповестить население об экологической обстановке на водоемах. Также со всей страны собиралась информация о гидротехнических сооружениях, требующих ремонта или реконструкции. Субъекты проверяли водоохранные зоны, очищали русла рек. Кроме того, впервые повсеместно проводились тематические смотры-конкурсы, выставки «Все о воде». Отдельное внимание уделялось просвещению воспитанников детсадов и учащихся школ.

О состоянии водоемов рассказывали не только профессионалы отрасли в своих докладах, для жителей страны организовали горячие линии.

ОТ ОДНОЙ СЛУЖБЫ К ДРУГОЙ

1995 год для российской истории Международного дня воды был непростым. Страна кое-как пережила перестройку. Смена государственного строя. Кризис. И вдруг - учреждается праздник, посвященный воде.

- Этот день помог нам не предать полному забвению водохозяйственную отрасль, - говорит Светлана Васильевна. - Хотя времена были тяжелые. Одно только наше ведомство пережило 16 реорганизаций!

Вот как писала о тех временах Калашкова в журнале «С водой на Вы»: «В 90-е годы в результате непрерывных реорганизаций структуры управления водным хозяйством, утраты материальной базы, резкого сокращения финансирования научных исследований и проектно-изыскательских работ, эксплуатационных мероприятий, медленного внедрения в систему управления водным хозяйством современных информационных технологий и средств передачи информации, ухудшения технического состояния основных производственных фондов, снижения объемов финансирования работ, снижение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений государственная водная служба оказалась в тяжелом положении. 14 июля 1990 года образовывается Главное управление водного хозяйства, вошедшее в структуру Минсельхоза, но в 1993 году управление становится Роскомводом». Потом были еще преобразования, но уже с начала 2000-х годов государственная водная служба России работает на перспективу.

И НАПОСЛЕДОК

Фактически 47 лет посвятила Светлана Васильевна Калашкова водной службе России. И как ветерану отрасли ей хочется, чтобы водохозяйственный комплекс укреплялся и развивался.

А журналисты - как связующее звено между ведомством и жителями страны - сохраняли интерес, оставаясь на гребне водной повестки.

- Вода - это действительно вся наша жизнь, и журналист должен постоянно держать на этом внимание читателя, зрителя, - подчеркивает Светлана Васильевна. - Очень важно рассказывать не только об общей картине в отрасли, изменениях в законодательстве, но также и о малых реках, о водниках, которые своим ежедневным трудом спасают нас от риска дефицита питьевой воды, о водных проблемах и так далее. И когда все это будет, можно будет сказать, что мы работаем не зря.

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