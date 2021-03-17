Проектируем будущее

Река Хопер подтопила окраину Балашова и нанесла серьезный ущерб городу. Но с помощью проекта «Посейдон» Дарьи Косяченко из Оренбурга теперь можно заранее оповестить МЧС и оперативно принять меры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны финалисты российского национального юниорского водного конкурса-2021.

Пандемия сказалась на проведении конкурса. В прошлом году его финал впервые прошел дистанционно. В режиме онлайн 83 участника показали и защитили свои проекты в разных тематических сессиях и принимали награды.

Ребята признавались, что это было волнительное мероприятие. Одно дело, когда ты говоришь перед аудиторией, видишь ее реакцию. Иное - когда перед тобой экран со слайдами и глаз собеседников не видно, словно вещаешь в пустоту. Но участники справились достойно.

- В последние годы мы наблюдаем повышение уровня и разнообразия тематических направлений исследовательской деятельности школьников и с радостью видим, что молодежь все более и более проявляет интерес к проблемам охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов и в целом к тематике устойчивого развития, - отмечает руководитель Российского национального юниорского водного конкурса Наталья Давыдова.

Есть немало весьма любопытных проектов. Особенно в сфере развития технологий и практических технических решений для очистки водопроводных и сточных вод (см. «Конкретно»). Кроме этого, ребята разработали социальные проекты, в том числе для облегчения доступа жителей к чистой воде.

МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ

В этом году участников будет меньше, чем в прошлом.

- В трех регионах школьники, к сожалению, не смогли выполнить никаких проектов в водной сфере, в 6 регионах организаторы не смогли определить победителей из-за небольшого количества и невысокого качества проектов, - поясняет

Наталья Давыдова. - В итоге в финале будут конкурировать авторы 75 проектов.

Да, проектных возможностей у старшеклассников - участников нынешнего конкурса было меньше. Сказались коронавирусные ограничения. Но тем ценнее их труд. Большинство исследований, как и в прошлом году, связаны с оценкой экологического состояния и мониторинга местных рек, прудов и родников.

- Школьники следят за качеством воды в местных водоемах в регионах от А до Я: от Адыгеи до Ярославской области, стремясь при этом пробудить интерес жителей к экологическим проблемам и предложить властям дорожные карты действий по охране водных ресурсов, - рассказывает Наталья Давыдова. - При этом необходимо понимать, что мониторинг - это не всегда просто, как кажется. Например, Влада Кушнир из Башкортостана пять лет вместе с педагогом отслеживала зимующих водоплавающих и околоводных птиц в Уфе и определила факторы, влияющие на динамику состава орнитофауны городских водоемов. Были зарегистрированы 16 видов птиц, из них два вида занесены в Красные книги Башкортостана и России.

Первый этап конкурса пройдет в режиме онлайн 25 - 30 марта, а затем авторы самых проработанных проектов приедут в Москву для участия в очных мероприятиях, которые состоятся 20 - 21 апреля при поддержке Росводресурсов и Минприроды России.

КОНКРЕТНО

Автономный комплекс по предупреждению наводнений «Посейдон» Дарьи Косяченко из Оренбурга. Состоит из датчика влаги, извещателей и преобразователей, преобразующих факторы появления наводнения (вода) в электрический сигнал, приемно-контрольной станции, передающей сигнал и включающей световую и звуковую сигнализации, энергопитание происходит от солнечной батареи и аккумулятора. Сигнал поступает сразу в МЧС для своевременного выявления места возникновения наводнения.

Евгений Логинов и Алина Дубчак из Калининградской области разработали комплекс «Чайка», который позволит следить за чистотой водоемов. Это беспилотный летательный и надводный аппарат. При помощи дрона обследуется поверхность реки, пруда или озера и корректируется маршрут надводного аппарата. Например, дрон обнаружил нефтяное пятно и подает сигнал надводному аппарату обследовать местность и взять пробу воды. Управление и взаимодействие обеспечивает программный комплекс, позволяющий задавать координаты и закладывать маршрут для автономной работы. Основной принцип действия похож на поведение чайки: максимальный обзор местности и точечная работа в воде при обнаружении объекта поиска (загрязнения).

В Свердловской области Елизавете Свиридовой удалось создать первое в России региональное молодежное водное сообщество, целями которого стали изучение и очистка водоемов, развитие экологического туризма и эковолонтерства, содействие цифровизации водных объектов.

Новые способы получения энергии особенно актуальны в условиях изменения климата (из морской воды). В Мурманской области Глеб Телегин исследовал возможности практического применения магнитогидродинамического эффекта в приливных течениях Баренцева моря для преобразования энергии морской воды в электрическую. Он уверен, что это позволит повысить КПД турбин на единственной в России приливной электростанции.

Финалистом из Липецкой области Юлией Битиневой были проведены исследования по оценке возможности применения природных минеральных сорбентов для доочистки сточных вод коксохимического производства ПАО «НЛМК», которые подтвердили целесообразность использования углеминеральных адсорбентов для очистки сточных вод комбината и снижения вреда для окружающей среды.

Описание всех проектов - на сайте водныйконкурс.рф.

Календарь мероприятий для каждого из нас на 2021 год

22 марта

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ «ГОЛУБАЯ ЛЕНТА»

Его проводят, чтобы обратить внимание на проблему рационального использования и охраны водных ресурсов. Единственное обязательное условие - у каждого участника должна быть голубая ленточка, символизирующая чистоту и необходимость бережного отношения к воде. Для участия во флешмобе заполните заявку на голубаялента.рф.

25 марта - 9 мая

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «РЕКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Проект об исторической ценности и роли водных ресурсов во времена Великой Отечественной войны через уникальные истории современников. Присылайте свою историю для публикации, заполнив специальную форму на рекипобеды.рф Instagram @rekipobedy.

1 апреля - 12 мая

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ «ВОДА.ONLINE»

Посвящен перспективам развития водной отрасли и специалистам самых разных профессий, задействованных в ней. Тестовые и креативные задания будут относиться к самым разным направлениям: социология, юриспруденция, информатика, туризм, экология, волонтерство, естествознание, связи с общественностью и др. Подробнее на водныйквест.рф.

15 апреля - 30 июня

ВСЕРОССИЙСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ «ДАР ВОДЫ. ВОДНЫЕ ПРОФЕССИИ. ЧАСТЬ 2»

Экологический урок, посвященный знакомству школьников с профессиональной деятельностью в сфере водного хозяйства. Ребята узнают о востребованных специальностях, чтобы сделать осознанный выбор будущего дела жизни. Подробнее на водныепрофессии.рф.

1 июня - 30 октября

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ РИСУНКОВ «РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАПЛИ»

Конкурс проходит ежегодно. Участниками конкурса смогут стать дети в возрасте от 3 до 18 лет и подать свои работы в 14 разных номинациях. В 2021 году впервые в рамках конкурса будут приниматься работы в формате digital на сайте рисуюводу.рф,

а победителей выберет лично министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В течение года

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «ВОДНЫЕ СОКРОВИЩА РОССИИ»

Каждый месяц проекта посвящен одному из уникальных водных объектов нашей страны. Сайт: водныесокровища.рф.

Инстаграм @watertreasures.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выйди сухим

Среди буквенной неразберихи отыщите ответы на наши вопросы (подробности)